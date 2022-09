Beköszöntött a „forró ősz”, utcára vonultak Európa-szerte: Németországban az elhibázott energiapolitika miatt

Ezrek tüntettek Lipcsében és Berlinben a megélhetési költségek drasztikus emelkedése és a rendkívül magas energiaárak miatt. Szakértők szerint a demonstrációkkal elkezdődött Németországban az úgynevezett forró ősz, a politikai paletta szinte minden résztvevője ugyanis már korábban jelezte, tüntetni fognak a rezsiköltségek és az infláció emelkedése miatt. Tüntettek a magas energiaárak ellen Olaszországban és Csehországban is. Az emberek úgy vélik, a drágulások miatt sokan nagyon nehéz tél elé néznek – számolt be az M1 Híradója.

A lipcsei tüntetést a német pártok szervezték, de a demonstráción megjelentek azok az emberek is, akik nem kapcsolódnak egyetlen párthoz sem, ám úgy vélik, a baloldali vezetésű kormány nem védi megfelelően a fogyasztókat az energiaválság kellős közepén.

„Tiltakozom a magas infláció miatt, szerintem az extraprofitból származó adóval segíteni kellene az egyszerű emberek életén. Ársapkát kellene bevezetni az üzemanyagra és csökkenteni kellene az adókat” – mondta az egyik demonstráló.

Hétfőn Berlinben is utcára vonultak az emberek a német kormány elhibázott energiapolitikája miatt.

„Egy őrült gazdasági háborút viselünk Oroszország ellen. De ezzel nem állítottuk meg az Ukrajna és Oroszország között dúló harcokat, nem okoztunk kárt Oroszországnak, itt csak több millió német élete vált kilátástalanná”

– mondta Sevim Dağdelen, a berlini parlament baloldali (Die Linke) képviselője.

In Leipzig haben etwa 3.000 Menschen am Abend gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung demonstriert.https://t.co/e4NbmCcUwO — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) September 5, 2022

Németországban egy év alatt 78 százalékkal emelkedett a rezsiszámla, az embereknek pedig már az étkezés és a fűtés között kell választaniuk.

A német közüzemi hálózati felügyelet arról tájékoztatott, hogy felkészültek az orosz gázszállítás teljes megszűnésére (ami szombaton be is következett), de továbbra is arra kéri a lakosságot és a vállalatokat, hogy csökkentsék a fogyasztást.

„Éhen fogunk halni!” – a magas élelmiszerárak ellen demonstráltak Olaszországban

Egymás után dobták a tüntetők a tűzbe a gáz- és villanyszámláikat Nápolyban a megemelkedett energiaárak miatt. A demonstrálók azt mondták, nem tudják azokat kifizetni. „Sokkoló mértékben nőtt az élelmiszer és az energia ára. Nem akarjuk a háború árát megfizetni, a válságét, a spekulációét” – mondta az egyik tüntető.

A demonstrálók szerint hamarosan eljön az a pillanat, amikor nem tudnak élelmiszert vásárolni.

„Éhen fogunk halni, mert nem tudunk majd ételt tenni a gyerekeink elé az asztalra. A tej, a tészta, az olívaolaj ára elszállt, de nagyon megdrágult a paradicsomszósz és a gyümölcs is, ami luxuscikk lett” – fogalmazott egy másik demonstráló.

Olaszországban szeptember 25-én parlamenti választást tartanak,

a kampány középpontjában az Európát sújtó energiaválság áll. Matteo Salvini volt belügyminiszter, a jobboldali Liga vezetője szerint az Oroszország ellen bevezetett szankciók visszafelé sültek el.

„Elfogadtuk a büntetőintézkedést, hogy majd azzal Moszkvának kárt okozzunk, és hogy megállítsuk a háborút. De ehhez képest az olasz export a felére zsugorodott, az Orosz Föderáció rubellikviditása pedig az elmúlt hét évben nem volt olyan magas, mint most. Kimondhatjuk: a szankciók a németeket és az olaszokat sújtották a leginkább, és másnak hoztak hasznot” – mondta a Liga vezetője.

A hétvégén 70 ezren tüntettek a cseh kormány ellen a prágai Vencel téren. A résztvevők azt mondták, hogy a kormány képtelen megbirkózni az energiaválsággal, a növekvő inflációval, hibás politikájával szegénységbe taszítja a lakosságot és katasztrófába sodorja az országot. Követelték továbbá, hogy a cseh kormány állapodjon meg Moszkvával az orosz gáz behozataláról.

