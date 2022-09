A strandolók szeme láttára támadt a cápa, életveszélyesen megsérült a francia nő

Egy 51 éves franciaországi nő kritikus állapotban van, miután szombaton Maui szigetén megharapta egy cápa – közölte a maui rendőrség.

A 51-year-old woman from France is in critical condition after being bitten by a shark Saturday on the island of Maui, according to the Maui Police Department. https://t.co/Lxh3FYVh3V

— CTV Saskatoon (@ctvsaskatoon) September 5, 2022