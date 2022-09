A Kay trópusi vihar hurrikánná erősödött Mexikó csendes-óceáni partjainál

Az egyesült államokbeli Miamiban működő Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) jelentése szerint a Kay hurrikánná erősödött, és az előrejelzés szerint a következő egy-két napban továbbra is érinteni fogja Mexikó egyes délnyugati részeit.

A hétvégén Kay házakat rongált meg, fákat döntött ki és árvizeket okozott egyes folyókon Guerrero államban és a csendes-óceáni partvidéken fekvő Acapulco kikötőjében.

We also follow Cyclone “#Kay“. EMC GFS data contains #weather of type “#StrongWind” with wind gusts of more than 90 km/h near #CaboSanLucas (#Mexico) for in 2 days morning given in local time. The wind gusts with 141 km/h are expected for 07.09.22 – 18:00 UTC. pic.twitter.com/zpXxGBqbCB

