Holtan találták az eltűnt kislányt, mostohatestvére végezhetett vele

Gyilkossággal vádolnak egy 14 éves michigani fiút, miután megtalálták tízéves mostohatestvérének a holttestét – tájékoztat a New York Post a rendőrség közleményére hivatkozva.

14-year-old boy charged with murder in death of 10-year-old stepsister https://t.co/6x6fyCW0jp

— Fox News (@FoxNews) September 3, 2022