Brüsszel 120 millióval támogatta a „tényellenőrző csapat” tevékenységét

A portál beszámolója szerint tavaly decemberben, nem sokkal a választás előtt az Európai Bizottság azt állította, hogy Magyarországon torz a médiaszabályozás, a pálya a kormánypártok irányába lejt, majd egy hónappal később támogatást ítélt meg egy, a francia hírügynökség, az AFP égisze alatt működő konzorciumnak. A 2,2 millió eurós összköltségvetésű pályázatból hét „tényellenőrző csapatot” finanszírozott Brüsszel 12–15 hónapos futamidővel. Egy-egy nyertesre tehát több mint 120 millió forint jutott.

Az AFP a 444.hu kiadójával, a Magyar Jeti Zrt.-vel kötött stratégiai együttműködést.

Az Adatradar szerint a francia félre valószínűleg azért volt szükség, mert Ténykérdés címmel 2017 óta jelentet meg magyar nyelven úgynevezett „fact checker” oldalt, vagyis mentorként és referenciaként egyaránt segíthette a pályázókat.

Ennek eredménye egy új magyar portál: a Lakmusz.hu. Főszerkesztője Zöldi Blanka, aki a 444-nél és a Direkt36-nál is dolgozik. A 444-ről ismert, hogy kiadója mögött az indulás után befektetőként megjelent a Media Development Investment Fund (MDIF) is, amelynek egyik fő támogatója Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata – írták az Adatradar cikkében.

Ez a szervezet a Direkt36 adományozói között szintén megtalálható. A „tényellenőrző” Lakmusz szerzőgárdája kizárólag a balliberális sajtó munkatársaiból áll, cikkeik pedig jellemzően a kormány, a jobboldal és a „putyinisták” állításairól igyekeznek lerántani a leplet. Ha például az archívumukban rákeresünk Gyurcsány Ferenc nevére, 13 cikket találunk, de egyik sem a DK elnökének kijelentéseiről szól, hanem arról, hogyan támadja szerintük alaptalanul a bukott miniszterelnököt a Fidesz – jegyezték meg a cikkben.

Az Adatradar kiemelte azt is, hogy „a Lakmusz esetében is az látható, hogy Brüsszel egyoldalúan, a magyar baloldal támogatása érdekében avatkozik be a hazai tömegtájékoztatásba. Mindezt ráadásul a választásokra időzítve teszi, amivel nem csak a sajtó- és szólásszabadság érvényesülését sérti, de a választások tisztaságát is”.

A kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet