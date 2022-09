Újabb gyermekáldozata van a TikTokon terjedő kihívásnak

Holtan találta édesanyja a 14 éves Leon Brownt a szobájában. A nő először nem tudta, mi történt a skót fiúval, később azonban kiderült, hogy ő is részt vett a fiatalok körében elterjedt, halálos kihívásban – írja a New York Post.

Another child dies from viral ‘blackout challenge’: ‘It went horribly wrong’ https://t.co/3ue8B2YuIH pic.twitter.com/i859vHal68

— New York Post (@nypost) September 1, 2022