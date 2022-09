Az áldozat férjét vádolják a kegyetlen gyilkossággal, negyven év után pont kerülhet az ügy végére

A most 69 éves ifjabbik James Krausenecket 2019-ben tartóztatták le, a vád szerint baltával megölte feleségét, miután rájött, hogy hazudott neki, és valójában nem fejezte be doktori tanulmányait.

A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy amikor február 19-én hazaért a munkából, nyitva találta a garázsajtót. Felszaladt az emeletre megnézni, hogy minden rendben van-e, és ekkor szembesült azzal, hogy felesége meghalt, baltával fejbe verték. A kislányukat sértetlenül találta a másik szobában, őt gyorsan felkapta és átrohant a szomszédba segítséget kérni.

A hatóságok akkoriban kiderítették, hogy a fejsze a házból származott, az ujjlenyomatokat azonban letörölték róla. A rendőrök nem tudták kideríteni, hogy ki volt az elkövető, így az ügy megoldatlan maradt.

New York economist’s trial begins for the 1982 ax murder of his wife https://t.co/VicAIYJIu9

— Fox News (@FoxNews) September 1, 2022