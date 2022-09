Több százan próbálnak kézre keríteni egy ólálkodó leopárdot

Egy leopárd csaknem egy hónapja tartja rettegésben a lakókat a dél-indiai Karnataka államban, miután rátámadt egy munkásra Belgaum városában. Az állam erdészeti hivatala mintegy háromszáz alkalmazottat vont be – állatorvosoktól és lövészektől az aneszteziológusokig –, hogy befogják a leopárdot és visszaengedjék az erdőbe.

Már több mint 27 napja próbálnak elfogni egy vadon élő leopárdot az indiai Karnataka államban, mert veszélyt jelent a lakosokra – írja a BBC.

A leopárdra először augusztus 5-én figyeltek fel, miután rátámadt egy munkásra Belgaum városában. A férfi megsérült, de túlélte a támadást.

Az állatot azóta több alkalommal is látták a városban ólálkodni.

Mintegy háromszázan próbálják kézre keríteni a leopárdot, hogy elvigyék a lakott területről, és egy erdőben szabadon engedjék. A mozgását húsz kamerával figyelik, és tíz fémketrecet is felállítottak csapda gyanánt. A csapat többször is tüzetesen átfésülte a 300 hektáros területet. A kutatás során kétszer is nyomára bukkantak, de a leopárd elszökött, mielőtt eltalálták volna a nyugtatólövedékkel.

Egyes szakértők úgy vélik, hogy a túl nagy figyelem hátráltatja a befogást, mivel a leopárdok visszahúzódó állatok. „Ha valaki megzavar egy leopárdot, az sokszor inkább a menekülést választja a támadás helyett” – mondta Sanjay Gubbi indiai vadbiológus.

A leopárdok ugyan félénkek, de a természetes élőhelyük szűkülésével egyre többször merészkednek a közeli falvakba vagy városokba, hogy zsákmányt szerezzenek.

A kiemelt kép illusztráció.