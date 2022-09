Ellehetetlenítik a brit vállalkozásokat az elszabadult energiaárak és az infláció

Számos brit vállalkozás mehet csődbe, mert a pandémia jelentette kényszerleállást ugyan sokan átvészelték, de sorsukat megpecsételhetik az elképesztő ütemben emelkedő energiaárak, és 40 éves rekordot elérő infláció. A háztartások ugyanakkor valamivel jobb helyzetben vannak, mert a lakossági tarifáikat szabályozta a kormány, így nekik „csak” a korábbi ár háromszorosát kell majd fizetniük jövőre. A brit üzleti szektor azt szeretné, ha a kormány a vállalkozások számára is árplafont vezetne be, számolt be az M1 Híradó.

Ha nem lesz ársapka a rezsiárakra, tönkremehetnek a brit vállalkozások Még csapolják a sört ebben az észak-londoni külvárosi pubban. Az idő is jó, így a vendégek inkább a teraszon fogyasztják el az italt. A tulajdonos örül, hogy vállalkozása átvészelte a két évnyi nehéz, covid-időszakot, és az élet is visszatért a kocsmába, de most úgy tűnik, újabb válaszút elé érkezett. James Cuthbertson a kávézó társigazgatója azt mondta: „ezen a telephelyen itt, Észak-Londonban csak a villanyszámlánk évi tizenhatezer fontról hatvanötezerre e ugrik. Ez egyszerűen nevetséges, de ez a van". A hatvanötezer font átszámítva csaknem harmincmillió forintot jelent, és a tulajdonos szerint ezt senki, vagy csak nagyon kevesen tudnák kifizetni. Felmérések szerint az ilyen vendéglátóegységek háromnegyede lesz kénytelen teljesen, vagy legalább a téli időszakra bezárni. A tulajdonosoknak most választaniuk kell az árak emelése, a dolgozók létszámának csökkentése, a nyitvatartási idő korlátozása, vagy a teljes bezárás között. Iparági elemzők szerint azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek most kötnek új szerződést az energiaszolgáltatókkal, fel kell készülniük arra, hogy számláik a négyszeresére, vagy ötszörösére emelkednek a két évvel ezelőtt kialkudott árakhoz képest. A háztartások ugyanakkor valamivel jobb helyzetben vannak, mert a lakossági tarifáikat szabályozta a kormány, így nekik „csak" a korábbi ár háromszorosát kell majd fizetniük jövőre. A brit üzleti szektor azt szeretné, ha a kormány a vállalkozások számára is árplafont vezetne be, hogy folytatni tudják a munkát. Az Egyesült Királyságban arra számítanak, hogy a negyvenéves rekordot elérő infláció miatt a britek szórakozásra és fogyasztási cikkek vásárlására is kevesebbet költenek majd. A Bank of England előrejelzése szerint ezért a brit gazdaság még idén recesszióba süllyed, és 2023-ban is abban marad.