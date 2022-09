Drágább lesz az elektromos autók feltöltése a briteknél, mint a tankolás

A villamos energia elszabadult költségei világszerte visszavethetik az elektromos járművek térnyerését, miközben fontos üzenetet közvetítenek az energetikai átmenetet siettető országok, mások között az Egyesült Államok vezetői számára.

Elektromos autót töltése.

Az egekbe szökő energiaárak miatt hamarosan többet fizethetnek a britek elektromos járműveik töltéséért, mint a benzinüzemű autók tankolásáért – írja a The Washington Times. A lapnak nyilatkozó elemzők szerint a magas energiaárak világszerte visszavethetik az elektromos járművek térnyerését, ami a környezetbarát életmódot pártoló amerikaiak számára is tanulságos lehet: amellett, hogy a prognózis előrevetíti a pénzügyi előnyök csökkenését, rámutat arra is, hogy ez történik, ha az energetikai átmenetet irracionális módon siettetik, nem számolva azzal, hogy az elektromos járművek és a megújuló energiaforrások miben és milyen mértékben helyettesíthetik a fosszilis tüzelőanyagokat.

„Az Egyesült Államokban ez valójában az elektromos járműveket pártoló emberek egyik alapvető tévhitéhez vezet: azt állítják, hogy az elektromos járművek olcsóbbak, mert azt feltételezik, hogy a villamos energia ára alacsony marad” – mondta a The Washington Timesnak Kenny Stein, az Institute for Energy Research energiakutató politikai igazgatója.

Miként arról korábban beszámoltunk, a brit energiaszabályozó hatóság (Ofgem) a múlt héten bejelentette, hogy októbertől 80 százalékkal emelkedik a brit fogyasztók energiaköltsége, így az átlagos éves háztartási számlák 3549 fontra (1 731 821 forint) emelkednek. Az Ofgem vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az áremelés „tetemes hatással” lesz a háztartásokra szerte Nagy-Britanniában, januárban pedig újabb drágulás valószínűsíthető az energiapiacokon tapasztalható jelentős árnyomás következtében. Jonathan Brearley szerint a brit kormány támogatási csomagja jelenleg nyújt némi segítséget a háztartásoknak, ám egyértelmű, hogy az új miniszterelnöknek sürgősen további és határozott lépéseket kell tennie az áremelések hatásának kezelése érdekében.

Nadhim Zahawi pénzügyminiszter arról nyilatkozott, hogy tervet készít elő a következő kormány számára. A brit Konzervatív Párt ezekben a napokban dönt arról, hogy Liz Truss jelenlegi külügyminiszter vagy Rishi Sunak volt pénzügyminiszter legyen a párt új vezetője és az ország következő miniszterelnöke. A pártszavazás eredményét szeptember 5-én jelentik be. Zahawi is elismerte, hogy az áremelkedés millióknak okoz majd gondot.

A Bloomberg szerint a tények szembemennek a brit kormány nyomatékosan hangoztatott állításával, miszerint nincs miért aggódni: „A háztartások, a vállalkozások és az ipari szereplők bízhatnak abban, hogy a tél folyamán is megkapják a szükséges áramot és gázt, mivel a világ egyik legmegbízhatóbb és legváltozatosabb energiarendszerével rendelkezünk” – idézi a lap a múlt hét elején kiadott kormányközleményt.

A 24 millió brit háztartás új átlagos villamos energia és gáz számlája azt jelenti, hogy az energiaszámlák csaknem megháromszorozódtak tavaly októberhez képest, amikor átlagosan 1277 fontot tettek ki, ami jelentős tényezője volt a 40 éves csúcsra emelkedő inflációnak.

Az Ofgem közölte, hogy nem ad előrejelzést januárra, amikor újra felülvizsgálják az energiaárakat, mert a piac továbbra is túlságosan változékony, de azt mondta, hogy az árak „jelentősen romolhatnak” 2023-ban is.

A kiemelt képen: Egy elektromos járművet töltenek a Ring Central Coliseumban a kaliforniai Oaklandben, 2022. augusztus 25-én. A kaliforniai törvényhozók megszavazták, hogy 2035-ig betiltják az új benzinüzemű autók értékesítését. (Fotó: EPA/John G. Mabanglo)