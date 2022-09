Újabb hároméves börtönbüntetésre ítélték az ellenzéki vezetőt Mianmarban

Újabb hároméves, kényszermunkával kiegészített börtönbüntetésre ítélték pénteken Mianmarban a hatalomból katonai puccsal eltávolított Aung Szan Szú Kjí ellenzéki vezetőt választási csalás címén.

A 77 éves Aung Szan Szú Kjíre ezzel eddig különböző vádpontok alapján már 20 évnyi büntetést szabtak ki, jelenleg is börtönben van. További eljárások is folyamatban vannak ellene, és akár további 120 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

A bíróság pénteken bűnősnek mondta ki abban, hogy csalást követett el a 2020 novemberében tartott parlamenti választáson, amelyen pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) elsöprő győzelmet aratott.

A hadsereg pár hónappal később, 2021. februárban, néhány órával a parlament megalakulása előtt puccsal eltávolította Aung Szan Szú Kjít a hatalomból, éppen arra hivatkozva, hogy nem vették figyelembe a választással kapcsolatos panaszaikat.

A hadsereg azt állította, hogy 11 millió esetben tapasztalt szabálytalanságot. A bírósági ítélet most igazolta a tábornokok vádjait. Augusztus közepén a mianmari ellenzéki vezető korrupciós vádak miatt hat év börtönbüntetést kapott.

