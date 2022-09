Támad az újabb liberális őrület: az anyai ösztön nem létezik

Egy kismama számtalanszor hallja azt, hogy a szüléskor egyszerre felébrednek az anyai ösztönei és spontán, természetes módon képes gondoskodni a babájáról, mert a nők agyában genetikailag kódolva van a törődés. A The New York Times tudományos újságírója, Chelsea Conaboy legújabb könyve nyomán megjelent véleménycikke most egy csapásra „lerombolja” az anyai ösztön fogalmát, és a liberális erkölcsi értékek oldalán toporogva mutatja be, milyen nehéz is valójában egy anyának szülővé válnia.