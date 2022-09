Nem akármilyen potyautast szállított egy hajó több ezer kilométeren keresztül

A gyorsasága miatt Zippy névre keresztelt mókusnak nem mindennapi utazásban volt része az utóbbi három hétben. A rágcsáló több ezer kilométert tett meg egy tengerjáró fedélzetén, utazása Indiában kezdődött és egészen Skóciáig tartott – írta a The New York Post.

Stowaway squirrel ‘Zippy’ makes stunning voyage on ship from India to Scotland https://t.co/v0dwbl6EIz pic.twitter.com/2t4iE2Gm1X

— New York Post (@nypost) September 1, 2022