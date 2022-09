Ma újra Nyitott Balkán csúcstalálkozó – Szijjártó Péter Belgrádba utazott

A külgazdasági és külügyminiszter a Nyitott Balkán (Open Balkan) kezdeményezés csúcstalálkozóján vett részt.

Szijjártó Péter felszólalásában elmondta, hogy az ukrajnai háború hatásai katasztrofális helyzetet teremtett Európában. Az unió vezetői nem voltak képesek megakadályozni, hogy az emberek fizessék meg a háború árát és most azt kell megvizsgálni, hogy lehetne a háború hatásait mérsékelni. A bővítési politikát prioritássá kell tenni, hiszen az uniónak szüksége van a Nyugat-Balkánra. A háború nemcsak az energiapiacra, hanem az élelmiszer-ellátásra is hatással van. Ez a migrációs nyomás növekedését hozza magával, melynek jeleit már látjuk a déli határunkon. Annak érdekében, hogy elkerüljük a 2015-ös forgatókönyvet, együtt kell működnünk a nyugat-balkáni országokkal is. Az energiaellátásban is fontos szerepe van a térségnek, hiszen ha nem építjük meg közösen a Török Áramlat gázvezetéket, óriási bajban lennénk. Az ideológiával nem lehet főzni és fűteni, Európában pedig az egyetlen biztonságos vezeték a Török Áramlat. A Nyugat-Balkán tehát megbízható tranzitútvonalat jelent számukra – szögezte le. Gazdasági szempontból is fontos partner lehet a régió, a közös piac kiterjesztése kölcsönösen hasznos lehetne. Magyarország az elmúlt tíz évben erősítette a kereskedelmi együttműködést a térség országaival, több vállalatunk is piacvezető szerepet tölt be. A Nyitott Balkán kezdeményezéssel az integráció felé tettek egy lépést és Brüsszelnek is hasonlóan kellene cselekedni. Magyarország álláspontja egyértelmű: ha rajtunk múlna, a nyugat-balkáni országok már integrálódtak volna.

A külügyminiszter közösségi oldalán korábban azt írta: „Ha Európa nem akarja tovább rontani a saját helyzetét, akkor villámgyorsan fel kell vennie tagjai sorába a nyugat-balkáni országokat. A nyugat-balkáni országok az Open Balkan kezdeményezéssel már megtették a magukét, most mi jövünk. Ma újra Open Balkan csúcstalálkozót rendeznek Belgrádban, s most először kaptak külsősök is meghívást, mégpedig a török kollégám és jómagam, ezért indulunk most útnak Belgrádba.”