Elvesztette az eszméletét, mire magához tért, meghalt a kisfia

A hatéves Leon egy ritka genetikai betegségben, úgynevezett SYNGAP1 szindrómában szenvedett, amely miatt a beszéde és a motoros készségei elmaradtak a korban hozzá hasonlókétól.

Leon alvászavarokkal is küszködött, többször felriadt az éjszaka közepén és epilepsziás rohamok törtek rá. Ilyenkor az édesapja a speciális tolókocsijába ültette és sétálni vitte a közeli folyópartra a nyugat-ausztriai Sankt Johann in Tirolban.

Így történt vasárnap hajnalban is, a 37 éves édesapa, Florian azonban akkor még nem tudta, hogy fiával az utolsó sétára indul.

Amikor a folyópart közelébe értek, Floriant hirtelen leütötték hátulról egy üveggel, összeesett, azonnal eszméletét vesztette, a támadó pedig elvette a pénztárcáját és a mobiltelefonját és eltűnt. Leon rövid idő múlva kiszabadította magát a tolókocsiból és útnak indult a folyó felé. A vízbe mászott, de kijönni már nem tudott.

