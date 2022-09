Sör helyett csapvíz – Bajban vannak a brit kocsmák a magas energiaárak miatt

A London külvárosában található Vörös Oroszlán és a Nap elnevezésű kocsma energiaszámlája idén több mint négyszeresére, 16 000 fontról 65 000 fontra (kb. 7,5 millió forintról 30,7 millió forintra) emelkedik – mondta James Cuthbertson, a Frisco Group igazgatója, amely csoport több söröző közül ezt a vendéglátó egységet is üzemelteti.

– mutatott rá James Cuthbertson, és még hozzátette, „éjszakánként az ágyban fekszem, és azon aggódom, hogyan fogok talpon maradni”.

Last orders: UK pubs brace for mass closures as energy costs soar https://t.co/MKsSUsG7pV pic.twitter.com/s9vDlklSlM

— Reuters (@Reuters) September 1, 2022