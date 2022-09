Így vették át a mexikói drogkartellek a nagy amerikai fentanilbizniszt

Rekordokat döntenek az Egyesült Államokban a kábítószertúladagolások, amelyért leginkább egy viszonylag új drog, a fentanil a felelős. A veszélyes szintetikus opioid két nagy mexikói kartellen keresztül jut be az országba, ám az amerikai kormányzat szerint a probléma gyökerét Kínában kell keresni, amit viszont a távol-keleti ország visszautasít – erről ír cikkében az amerikai Wall Street Journal.

A Sianaloa és a Jalisco kartell nemcsak Mexikóban rendelkezik egyre nagyobb hatalommal, de mára az Egyesült Államokba irányuló fentanilszállítást is uralma alá hajtotta – derül ki a Wall Street Journal (WSJ) cikkéből.

A Sinaloa egy évtizedes múltra visszatekintő bűnszervezet, amely mélyen beágyazódott Mexikó vad északnyugati részének gazdaságába, politikájába és kultúrájába. A délebbre fekvő Jalisco fiatal szervezetnek számít riválisa mellett, és már erőszakkal is próbálta megszerezni a Sinaloa piaci részesedését.

A fentanil azért tudta meghódítani az észak-amerikai drogüzletet, mert előállítása egyszerűbb, mint a heroiné, hiszen teljesen szintetikus, így nem szükséges a mákot termeszteni, ami a heroin készítéséhez elengedhetetlen. Hiába fülelnek le mexikói laboratóriumokat, vagy foglalnak le a határon nagy mennyiségű kábítószert, gyorsan új tételekkel lehet pótolni az árut, anélkül, hogy meg kellene várni a termés betakarítását vagy a gazdák kifizetését. Hogy mennyire sok pénz van a fentanil üzletben, azt az is jelzi, hogy a WSJ cikke szerint egy, a vegyületet előállító laboratóriumi „szakács” akár 2500 dollárt is kereshet hetente.

Ráadásul egy kilogramm heroin előállításához szükséges növényi ópium körülbelül 6000 dollárba kerülhet a termelőknek, míg a fentanil kilogrammjának előállításához szükséges prekurzor vegyszerek legfeljebb 200 dollárba kerülnek.

Egy jelentés szerint a Mexikóból az Egyesült Államokba irányuló illegális kábítószer-export évente több tízmilliárd dollárt tesz ki, amelynek egyre nagyobb részét a fentanil foglalja el.

Renato Sales, Mexikó korábbi biztonsági főnöke szerint a Sinaloa kartell a piacvezető. Amerikai és mexikói tisztviselők szerint a szervezet úgy működik, mint egy vállalat, amely illegális kábítószerek egész sorát gyártja és forgalmazza, és kapcsolatokat ápol a latin-amerikai, európai és ázsiai országok tucatjaiban lévő beszállítókkal. A feltételezések szerint a kartellnek különböző egységei vannak, amelyek olyan területekért felelnek, mint a biztonság, a pénzmosás, a szállítás, a termelés és a köztisztviselők megvesztegetése.

A kartell uralja Culiacán város gazdaságát és életét. A szervezet olyannyira uralma alá hajtotta a mindennapi életet a településen, hogy a belvárosban még szentélyt is állítottak egy egykori banditának, Jesús Malverdének, akit a Sinaloa drogkereskedői közül sokan szentként tisztelnek.

A Jesús Malverde arcát ábrázoló kellékek. Forrás: Wikipedia

A temetőben légkondicionált sírok állnak a prominens drogbárók és kevésbé prominens bérgyilkosaik nyughelyeként. A város reptéri ajándékboltjában a látogatók a 701-es számmal ellátott baseball sapkákat vásárolhatnak, ami arra utal, hogy Joaquin “El Chapo” Guzman, a drogbáró, aki jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti egy coloradói börtönben, szerepelt a Forbes leggazdagabb embereket bemutató 2009-es listáján.

Az első nagyobb fentanilhullám 2005-ben terítette be az Egyesült Államok egy részét. Akkor a hatóságok egyetlen, egy Mexikóvároshoz közeli illegális labor felszámolásával kis időre jelentősen enyhítették a problémát.

2010-re aztán a fentanil szélesebb körű válságot okozott, mivel a kábítószer Kínából kezdett áramolni, gyakran Mexikón keresztül, és a kartellek is fokozták saját termelésüket. Ez az Egyesült Államok keleti felét különösen súlyosan érintette, mivel a heroinhoz porított fentanilt kevertek, amire a szerhasználók nem mindig számítottak, így a halálos túladagolások száma növekedni kezdett.

2019 májusában az Egyesült Államok nyomására Kína a fentanillal kapcsolatos hatóanyagokra szigorú szabályozásokat hozott. A következő évben jóval kevesebb Kínából származó fentanilt foglaltak le az Egyesült Államokban. A kínai vegyipari gyártók azonban továbbra is árulják a fentanil összetevőit, hiszen azoknak számos legális felhasználási módja van. A mexikói kartellek pedig már régóta kiépített kereskedelmi hálózatokkal rendelkeznek amelyek olyan drogokra épültek ki, mint a kokain, a marihuána és a heroin. Ráadásul a kapcsolataik is megvannak a kínai vegyszergyártókkal, és a metamfetamin előállításán keresztül kábítószerkészítéshez szükséges tudással is rendelkeznek, ismerik, miként kell működtetni egy illegális labort.

Az amerikai hatóságok szerint a kábítószer gyakran hamisított tabletták formájában érkezik, amelyeket vényköteles gyógyszereknek, többek között fájdalomcsillapítóknak álcáznak.

Az Egyesült Államok nemrég arra kérte Kínát, tegyen többet azért, hogy nyomon követhetőek legyenek a fentanil-alapanyagokat tartalmazó szállítmányok. Kína viszont vitatja, hogy olyan szerepe lenne az illegális fentanil üzletben, mint amelyet az Egyesült Államok tulajdonít neki. A washingtoni kínai nagykövetség ezzel kapcsolatban egy közleményt is kiadott, amelyben leszögezték, országuk jelentős erőfeszítéseket tesz a kábítószer alapanyagok ellenőrzése érdekében, az egyesült Államoknak pedig magát kellene okolnia a területén tapasztalható fentanillal kapcsolatos visszaélések miatt.

