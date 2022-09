Hortay Olivér: A valóság utolérte Európa szankciós politikusait

A valóság utolérte Európa szankciós politikusait, akik most pánikszerűen megoldást keresnek az általuk előidézett problémára – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitika Üzletágának üzletágvezetője, aki azt is elmagyarázta, hogy a brüsszeli szén-dioxid kvótarendszer hogyan növeli a már amúgy is magas energiaárakra.

Brüsszel egyre kockázatosabb ötletekkel áll elő, azonban továbbra is kínosan kerüli a legkézenfekvőbb és legveszélytelenebb megoldást: az európai szén-dioxid kvótarendszer ideiglenes felfüggesztését – fogalmazott az energetikai szakértő. Hortay Olivér kifejtette: a kvótarendszer lényege, hogy az energiatermelőknek a kibocsátott szén-dioxid után kvótákat kell vásárolniuk, ami mesterségesen megemeli a szennyező technológiák költségeit. Majd hozzátette: a piacon rendelkezésre álló kvóta mennyiségéről az EU dönt, így a kínálat fix és az árat a kereslet határozza meg. A rendszert akkor vezették be, amikor Európában energia- és kapacitásbőség volt, így az intézkedések hatására a termelés – az energiaárak jelentősebb emelkedése nélkül – a tisztább technológiák irányába mozdulhatott – magyarázta a szakértő. Ma azonban Európában energiahiány van, így az ellátás biztosításához minden lehetséges erőművet – köztük a széntüzelésűeket is – hadrendbe kell állítani – hangsúlyozta. Majd kiemelte: a kvótarendszer tehát egyrészt elvesztett a motiváló erejét, hiszen rövid távon már nem lehet válogatni a technológiák között, másrészt egy negatív spirált indított be. Nőnek az energiaárak, ezért egyre több drága, régi és szennyező erőmű indulhat újra. Az új egységek szén-dioxid-kibocsátása növeli a kvótakeresletet, ami felfelé hajtja a kvótaárakat és emeli az erőművek termelési költségeit. A terheket az erőművek áthárítják a fogyasztókra, így az energiaárak tovább növekednek és minden kezdődik elölről – mutatott rá a szakértő. Brüsszel tavaly még úgy kalkulált, hogy a kvótaárak – fokozatos növekedése után – csak 2030-ra érhetik el a tonnánként 85 eurós szintet. Ezzel szemben már ma 100 eurót kell fizetni egy tonna szén-dioxid-kibocsátásért. Mindezt úgy, hogy egyes becslések szerint az Európában tapasztalható rekordmagas energiaárakért 15 százalékban a drága kvótapiac felelős – mondta Hortay Olivér. Azaz a rendszer ideiglenes felfüggesztésével bármilyen politikai vagy gazdasági kockázat nélkül, ennyit meg lehetne spórolni. De mégis miért ragaszkodik Brüsszel a kvótarendszer fenntartásához? Hortay Olivér szerint a csökönyösség oka, hogy az európai kvótapiac Brüsszel korábbi zászlóshajó-projektje, amivel évek óta demonstrálhatja a nemzetközi tárgyalásokon klímavédelmi elkötelezettségét. A rendszer átmeneti felfüggesztése tehát azt a nemzetközi klímacsendőr pozíciót erodálná, amire az elmúlt években Brüsszel politikai kommunikációját építette. Csakhogy Európa éppen a szakadék felé robog és a növekvő energiaárak miatt családok milliói kerülnek majd egzisztenciálisan nehéz helyzetbe. „Eljött az ideje, hogy Brüsszel elengedje politikai ambícióit és helyette elkezdjen az európai családok helyzetének javításával foglalkozni” – jelentette ki az energetikai szakértő.