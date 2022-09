Hajléktalanok költözhetnek be a Los Angeles-i szállodákba

Joe Buscaino, a Los Angeles-i önkormányzat tanácsosa a szavazás előtt azt mondta, a hajléktalanok helyi szállodákba költöztetésének terve „a legostobább intézkedés”, amit a városi tisztségviselőként töltött egy évtized alatt látott. Becslések szerint Los Angelesben körülbelül 60 ezer hajléktalan él, és mintegy 20 ezer hotelszoba marad üresen éjszakánként – számolt be a Zero Hedge hírportál.

Michael Feuer, a Los Angeles-i városi tanács ügyvivője korábban arról számolt be, hogy az Unite Here Local 11 nevű szakszervezet aktivistái aláírásgyűjtés keretében követelték a várostól, hogy tegyen hatérozott lépéseket a hajléktalanság felszámolására. A városi tanács augusztus elején 11:1 arányban elutasította a közvetlen fellépést – számolt be a Zero Hedge.

A Los Angeles-i választóolgárok azonban 2024. március 5-én szavazhatnak ebbenaz ügyben.

Az amerikai hírportál idézett is a rendelettervezetből, mely szerint „mindegyik hotel köteles mindennap 14 óráig a(z illetékes) minisztériummal vagy annak megbízottjával (…) közölni a szállodában az adott éjszakára rendelkezésre álló szabad szobák számát.”

Joe Buscaino városi tanácsos a szavazás előtt interjút adott egy helyi televíziónak, amelyben kifejtette:

a hajléktalanok luxusszállodákban történő elhelyezésének terve „a legostobább intézkedés”, amit a városi tanácsban eltöltött egy évtized alatt látott.

Az ötletet „az összes lehetőség közül a legrosszabbnak” nevezte a Los Angeles-i hajléktalanválság felszámolására irányuló küzdelemben.

Heather Rozman, a Los Angeles-i Szállodaszövetség elnöke nyilatkozatában leszögezte, „megkönnyebbültünk, mert a tanács belátta, hogy ez egy politikai mutatvány. Felszólítjuk őket, hogy ehelyett inkább hosszú távú megoldásokat keressenek a hajléktalanok problémájára, amelyek valóban működnek.”

Szerinte ugyanis a hajléktalanok helyi szállodákban történő elszállásolása veszélyeztetné a dolgozók és a vendégek egészségét és biztonságát.

A kiemelt kép illusztráció (MTI/EPA/Paul Buck)