Energoatom: Az orosz ágyúzás miatt lekapcsolt a zaporizzsjai atomerőmű egyik blokkja

Az orosz csapatok ágyúzása után a zaporizzsjai atomerőmű vészhelyzeti biztonsági rendszere lekapcsolta az 5-ös számú energiablokkot – közölte csütörtökön az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Energoatom vállalat.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) missziójának látogatása előtt az oroszok újabb provokációkhoz folyamodtak a zaporizzsjai atomerőműnél. Szeptember 1-jén 4 óra 57 perckor az orosz megszálló erők újabb aknavetős támadása következtében az atomerőműben működésbe lépett a veszélyhelyzeti védelmi rendszer, és az üzemelő 5-ös energiablokk leállt – írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson az Energoatom. A vállalat hozzátette: ezen túlmenően az oroszok megrongálták a nukleáris létesítmény egyik kiegészítő tápvezetékét, ami miatt a nem üzemelő 2-es számú energiablokk tápellátását dízelgenerátorok indításával áramtalanították.

Az Energoatom megállapította, hogy az utóbbi tíz napban ez a második alkalom, hogy „a megszállók bűncselekményei energiablokk leállásához, valamint az erőmű áramellátásának megszűnéséhez vezettek”.

A 6-os blokk továbbra is Ukrajna energiarendszerében üzemel, és egyúttal saját szükségleteit is táplálja az atomerőműben, az állomás ukrán munkatársai pedig mindent megtesznek az infrastruktúrában keletkezett károk felszámolásáért – hangsúlyozta az Energoatom. Az ukrán katonai hírszerzés közben nyilvánosságra hozta, hogy információi alapján az orosz erők tüzet nyitottak Enerhodar városra és az atomerőmű területére is. A támadásban K–52-es támadóhelikopterek is részt vettek, és lakóövezeteket támadtak. Az orosz erők aknavetőkkel lőttek az atomerőmű közvetlen közelébe.

Az ukrán katonai hírszerzés sajtószolgálatán keresztül arról is hírt adott, hogy értesüléseik szerint előkészítik a Roszatom orosz atomenergetikai konszern alkalmazottainak evakuálását a zaporizzsjai atomerőmű területéről a megyében lévő, orosz megszállás alá került Melitopol városba.

„Az előkészületeket rejtetten végzik, hogy elkerüljék a pánikot az erőműben dolgozók körében. A kiürítésre az orosz nemzeti gárda egységei kíséretében kerül sor, amelyek reggel hét órakor konvojban Enerhodar irányába elhagyták Melitopolt” – írták a közleményben. A közlés szerint kritikus helyzet alakult ki az erőműben amiatt, hogy az orosz megszállók nem engedik be az ukrán alkalmazottak egy részét. Konkrétan a tűzbiztonságért felelős személyzetről van szó – fűzte hozzá a hírszerzés.

Az ukrán déli műveleti parancsnokság csütörtökön arról adott hírt, hogy a déli védelmi vonalakon az ukrán hadsereg több mint kétszáz orosz katonát, hat lőszerraktárt, különböző haditechnikai eszközöket đ köztük tizenkét darab T-72-es harckocsit és tizennyolc páncélozott járművet –, valamint nehéz tüzérségi és légvédelmi fegyvereket semmisített meg. Az orosz erők két K–52-es helikopterrel csapást mértek a Mikolajiv megyében lévő Bereznehuvate településnél, az ukrán csapatok nem szenvedtek veszteséget.

Az orosz erők nehéztüzérségi támadást indítottak a dnyipropetrovszki régióban Krivij Rih és Nyikopol téréségében. Az ágyúzások következtében lakóépületek rongálódtak meg, személyi sérülés nem történt.

Az ukrán légierő huszonnégy csapást mért az oroszok koncentrációs helyeire, erőire és eszközeire, továbbá parancsnoki állásaira és erősített védelmi építményeire, logisztikai központjaira, szállítási útvonalaira és harci állásaira. Ezenkívül a tűzfeladatok teljesítésének részeként az ukrán rakéta- és tüzérségi egységek drónok, azaz pilóta nélküli légi járművek irányítópontjait, elektronikus hadviselési állomásait és radarjait, többszörös kilövő rakétarendszereit és az ellenség légvédelmi rendszereit támadták meg. „A Herszon megyei kahovkai és Darjivszkij-hidak szigorú tűzellenőrzés alatt tartása megakadályozta, hogy az ellenség felszerelés- és lőszerutánpótlsra használja azokat” – közölte a parancsnokság.

Az ukrán vezérkar legfrissebb, csütörtöki összesítése szerint eddig már 48 350 orosz katona halt meg Ukrajnában. Az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett 1997 harckocsit és 1115 tüzérségi fegyvert.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata