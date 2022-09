Duda: Az orosz imperializmust meg kell állítani

Westerplattén, lengyelül Zachodnia Plytán zajlott a második világháború első európai ütközete, miután a náci Németország megtámadta Lengyelországot. Duda a csütörtök hajnali megemlékezésen felidézte: Lengyelországot 1939. szeptemberében először a náci Németország, majd a kommunista Szovjetunió támadta meg.

On September 1, 1939, at 4:45 am, the German battleship Schleswig-Holstein started firing at the Polish defenders of Westerplatte, near Gdańsk.

These were the first shots of the World War 2.

The Polish defenders at Westerplatte, despite being outnumbered, held firm for 1 week pic.twitter.com/BbLR9BM8D1

