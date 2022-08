Több uniós tagállam a nukleáris energia felé fordul

Karbantartás miatt ismét leállt a szállítás az Északi Áramlat 1-es gázvezetéken. Az üzemszünet a tervek szerint csak három napig tart, de a német kormány nem biztos benne, hogy szombaton valóban beindul majd a szállítás Oroszországból. A leállás miatt ismét drágult a gáz, az áremelkedés pedig az árampiacot is érinti. Ursula von der Leyen tegnap egyenesen úgy fogalmazott: működés-képtelenné vált az európai árampiac. Közben Németországban már komolyan felmerült, hogy az év végén mégsem állítják le a megmaradt három atomerőművet – számolt be róla az M1 Híradó.

Karbantartás miatt ismét leállt a szállítás az Északi Áramlaton

Egy köbméter gáz sem érkezik az Északi Áramlat 1 gázvezetéken át Európába, mert a Portovaja kompresszorállomáson megkezdődtek a tervezett javítási munkálatok. A szállítás a tervek szerint szombat hajnalban áll helyre. Az újabb leállás hírére a múlt héten tovább emelkedett a gáz ára.

Ezer köbméterért már háromezer dollárt kell fizetni

Az energiahordozó drágulása az árampiacra is hatással van. Az unióban ugyanis szinte minden tagállamban gázerőművekben állítják elő a villamos energiát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Koppenhágában, a balti államok energiabiztonsági csúcstalálkozóján arról beszélt, hogy működésképtelenné vált az európai árampiac, ezért európai szinten van szükség a piac megreformálására. Elsősorban a megújuló erőforrásokat helyezné előtérbe, és erre 5,6 milliárd eurót el is különít el az Európai Bizottság. A cél, hogy Európa megszabaduljon az orosz energiafüggőségtől.

„Az árampiac hosszú távú, strukturális reformjait kell kidolgoznunk. Az árampiac ugyanis már nem egy működőképes piac, van ugyanis egy szereplője, Vlagyimir Putyin, aki megpróbálja szisztematikusan tönkretenni és manipulálni” – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.

A tagállamok eddig is próbáltak megoldást találni arra, hogy ne a drága gázzal termeljenek áramot. Sokan újra beindították a szénerőműveiket. Emellett a nukleáris energia népszerűsége is egyre emelkedik a döntéshozók körében. Németországban egyre valószínűbb, hogy elhalasztják a megmaradt három atomerőmű bezárását.

Az atomerőművek 2023-ban is a hálózatba kapcsolva maradhatnak – számolt be kedden a Der Spiegel. A német lap információi szerint a Zöldek legnépszerűbb politikusa, Robert Habeck vezette gazdasági minisztérium úgy változtatta meg a szabályokat, hogy észszerű legyen az év vége után is működtetni az atomerőműveket. A szerző szerint a nukleáris létesítmények hozzájárulhatnak az áram árának csökkenéséhez.

Közben Szlovákiában kiadta a mohi atomerőmű 3. blokkjának végleges üzembe helyezési engedélyét a szlovák nukleáris szabályozó hatóság.

Kedden pedig újabb engedélyt kapott a paksi atomerőmű bővítése is. Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az ötös számú blokk reaktorépületének építési engedélyét. Így a földmunkák után azonnal indulhat az építkezés. Pár nappal korábban pedig Paks II megkapta a létesítési engedélyt is. Ez azt jelenti, hogy a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásoknak is megfelel.

„A mostani energiaválság kiemeli a nukleárisenergia-beruházások jelentőséget. Magyarország számára stratégiai fontosságú a paksi atomerőmű két új blokkjának megépítése, hiszen ez tudja majd garantálni azt, hogy a nemzetközi energiapiacok hosszú távú bizonytalanságától függetleníteni tudjuk magunkat, és garantálni tudjuk Magyarország biztonságos energiaellátását”

– nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Paks II korszerű és biztonságos lesz. A nukleáris reaktorok teljesítménye egyenként 1200 megawatt lesz. Élettartamuk pedig legalább 60 év, vagyis hosszú távon biztosítják majd Magyarország villamosenergia-ellátását.

A projekt a kivitelezés fázisába léphet

A paksi bővítés az energiaellátás szempontjából kiemelt fontosságú beruházás – mondta Hortay Olivér az M1-en. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágvezetője hozzátette: Paks II nemcsak a hazai, hanem az egész régió áramellátásának nélkülözhetetlen eleme lesz, mert a nap 24 órájában, télen-nyáron, időjárástól függetlenül, kiszámíthatóan képes villamosáramot előállítani.

„Azt látjuk, hogy a régióban és Magyarországon a villamosenergia-igények folyamatosan növekednek, viszont a kapacitások, azok folyamatosan leépülnek – legalábbis a kiszámítható kapacitások –, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a paksi bővítés mielőbb elkészüljön” – nyilatkozta a szakértő.

Azt mondta, ezért is jó hír, hogy a létesítési engedély mellett sorra érkeznek a további engedélyek, így a 2030-ra tervezett átadás most teljesíthetőnek látszik.

