Tengeri teknős támadt rá egy strandolóra

Egy tengeri teknős többször is megharapott egy fürdőzőt Antalyában, a népszerű Güzeolaba üdülőhely közelében – írta a New York Post.

A 64 éves Lidia Bazarova mindössze 3-4 méterre úszkált a parttól, amikor megragadta egy hatalmas teknős. A hüllőt később álcserepesteknősként azonosították, ami akár a 170 kilogrammos súlyt is elérheti.

I was bitten on the butt and nearly drowned by an angry sea turtle https://t.co/hywA9dSp6R pic.twitter.com/ReJt0klQQk

— New York Post (@nypost) August 29, 2022