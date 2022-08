Metró elé akart lökni egy utast, elütötte az érkező szerelvény

Gyilkossági kísérlettel gyanúsítanak egy férfit, miután megpróbált a metrósínekre lökni egy nőt Londonban hétfő délután – írja a Daily Mail.

