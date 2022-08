Hangos sikítozással menekült meg a kislány az emberrablótól – VIDEÓ

A biztonsági felvételek rögzítették, amint egy férfi megpróbált elrabolni egy hatéves kislányt az ohiói Hamiltonban – számolt be az esetről a New York Post.

HAMILTON, OHIO: Security video footage showed the frightening moment a 6-year-old girl escaped from, Deric McPherson, 33, a kidnapping suspect in Ohio as he attempted to snatch her in front of her home, the New York Post reported. pic.twitter.com/FD1PbgzlVS

— Apex World News (@apexworldnews) August 28, 2022