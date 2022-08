Felborult egy teherautó az autópályán, közel háromszázezer paradicsom gurult szerte az úton

Több százezer paradicsom borult az útra Kalifornia állam I–80-as autópályáján az Egyesült Államokban, aminek köszönhetően óriási dugó alakult ki. Az aszfaltot beborító csúszós szósz miatt legalább száz autó egymásba csúszott, és néhány sofőrt kisebb sérüléseik miatt kórházba kellett szállítani – számolt be a New York Post.

Truck spills nearly 300,000 tomatoes on California highway after it overturned https://t.co/I44qyQi1KJ pic.twitter.com/yG8bUlznl1

— New York Post (@nypost) August 30, 2022