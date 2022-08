Azt hitte, hogy elszundított, megrémült, amikor kiderült az igazság

A közép-angliai South Normantonban élő Kelly Bowley mint minden reggel, a tragédia napján is párja, Shaun mellett ült a kanapén, és a tévét nézte. A férfi hosszan elnyújtózva, mozdulatlanul feküdt – írta a Mirror.

A nő körülbelül húsz percig azt feltételezte, hogy a férje alszik, bár a szeme nyitva volt, de ez nem volt szokatlan számára, mivel a férje néha tényleg nyitott szemmel aludt.

