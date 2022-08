Több európai ország is árplafont követel, a bécsi energiaszolgáltató a csőd szélén táncol

Egyre több európai politikus véli úgy, hogy szabályozni kell az energiaárak alakulását, mert a tovább folytatódó árrobbanás rövid időn belül gazdasági összeomlást okoz Európában., legutóbb éppen az osztrák kancellár. Az uniós politikusok döntő többsége továbbra is Putyint tartja felelősnek a jelenlegi helyzetért – számolt be az M1 Híradója.

Ársapkát követel több nyugat-európai tagállam az elszálló energiaárak miatt

Ausztriában 45 százalékkal emelkedtek az energiaárak a tavalyihoz képest, drágább lett az üzemanyag, a gáz és a tűzifa is. Az osztrákoknak egyre nagyobb terhet jelent a rezsiszámlák kifizetése.

„A bécsi energiaszolgáltató a csőd szélén táncol”

„Az osztrák lapok arra hivatkozva jelentették be ezt a hírt, hogy az energiaszolgáltatónak 1,7 milliárd eurós letétet kellett volna elhelyeznie azért, hogy továbbra is kereskedhessen a nemzetközi energiatőzsdéken, azonban önerőből ezt nem tudta megvalósítani” – számolt be az M1 riportere.

Az energiakrízis miatt uniós fellépést sürget az osztrák kancellár. Karl Nehammer szerint a villamosenergia árát függetleníteni kell a gáztól, és uniós szintű ársapkát kellene bevezetni.

„Az elektromos áramra bevezetésre kerülő ársapka azonnali mentőövként szolgál az emberek és a gazdaság számára. Ezzel meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, és tovább működhet a gazdaságunk. Ez rövid távú megoldás. Azt áram és a gáz szétválasztása elkerülhetetlen, ha a problémát a gyökerénél akarjuk kezelni” – mondta Nehammer.

Néhány órával később Belgium is hasonló javaslattal állt elő. Az energiaügyi miniszter a gáz árának azonnali befagyasztását és az elektromos áram árképzésének uniós szintű felülvizsgálatát követeli.

A javaslat azt jelentené, hogy az Európai Uniónak teljesen át kell alakítania a jelenlegi áramárazási rendszert, amely jelenleg piaci alapon, kereslet-kínálat alapján történik. De arra már a balti országok vezetői is felhívták a figyelmet, hogy a rendszer átláthatatlan, és pont arra nem jó, amire kitalálták –

vagyis nem csökkenti az árakat.

„Közös európai megoldásra van szükség azért, hogy csökkentsük az áram árát, ami mostanra teljesen elszakadt az előállítási költségektől” – fogalmazott Petr Fiala, Csehország miniszterelnöke. A problémát az energiaügyi miniszterek csúcstalálkozóján igyekeznek majd megoldani, amit szeptember 9-re hívtak össze.

Időközben a német kancellár is arról beszélt, hogy változtatni kell a jelenlegi uniós energiapolitikán. „Át kell alakítani a rendszert, amely ilyen magas árakhoz vezetett, de hogy pontosan hogyan kellene átalakítani az európai árampiacot, azt egyelőre nem tudjuk” – ismerte el Olaf Scholz.

Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság már dolgozik azon a javaslaton, amit szeptember 9-én a tagországok elé terjeszt energiaügyben.

A kiemelt kép illusztráció.