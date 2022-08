Svédország baloldali miniszterelnöke támogatná a migránsnegyedek felszámolását

Magdalena Andersson Svédország baloldali miniszterelnöke támogatja a migránsok lakta negyedek felszámolását, továbbá kijelentette, hogy a svéd nyelvet az ország minden területén beszélni kell – számolt be a Zero Hedge hírportál a kormányfővel készült Dages Nyheter svéd lap interjúja alapján . Andersson azután nyilatkozott, hogy Anders Ygeman bevándorlásért felelős miniszter javaslata számos bírálatot kapott. A miniszter korábban arról beszélt, hogy korlátozná a migráns hátterű lakosok koncentrációját a városok legproblémásabb területein.

Magdalena Andersson Svédország baloldali miniszterelnöke kedden az ország nagyvárosaiban koncentráltan negyedekbe tömörülő többnyire bevándorlók által lakott városrészek felszámolására szólított fel, hozzátéve, hogy nem szeretné ha ezen területek „kínai negyedeké, szomáliaiak lakta városrésszé vagy kis Olaszországgá” alakulnának.

A svéd nyelvet az ország minden területén beszélni kell

– mutatott rá a miniszterelnök. Magdalena Andersson nyilatkozata azt követően született, hogy Anders Ygeman bevándorlásért felelős miniszter javaslata számos bírálatot kapott.

A miniszter korábban szintén a Dages Nyheter napilapnak arról beszélt, hogy korlátozná a migráns hátterű lakosok koncentrációját a városok legproblémásabb területein.

A svéd kormányfő támogatását fejezte ki a szomszédos Dánia politikai döntései iránt, ugyanis Dánia szintén a migránsok koncentrációjának korlátozására törekszik, azonban hangsúlyozta, hogy ennek nem kell azt jelentenie, hogy „erőszakkal költöztetik el az embereket”, ahogyan ez a szomszédos országban megtörtént.

Andersson az interjúban kiemelte, hogy szerinte a migránsok koncentrációjának korlátozása más módszerrel oldható meg, például vonzó szövetkezeti lakások építésével, „így vegyes összetételű lakosságot kapunk”.

„A szegregált élet nem a mi elképzelésünk Svédország jövőjéről” – tette hozzá.

A baloldali politikus Svédország jövőjéről is beszélt, és elmondta, „nem akarunk kínai negyedeket Svédországban, nem akarunk szomáliaiak lakta városrészeket vagy kis Olaszországot, vegyesen fogunk élni a különböző tapasztalatainkkal. Kiindulópontunk egy olyan társadalom, ahol különböző háttérrel, különböző tapasztalatokkal és különböző jövedelemmel élnek és találkoznak egymással az emberek. Így válunk összetartó társadalommá”.

A Zero Hedge hírportál szerint a svéd miniszterelnök nyilatkozatai mögött más ok húzódhat meg, ugyanis a szkeptikusok úgy vélik, hogy a politikus megjegyzéseivel a tömeges migrációellenes Svéd Demokraták támogatottságát kívánja csökkenteni, amely párt a szeptember 11-i választások után a második legnagyobb parlamenti párttá is válhat.

Svédország a második legveszélyesebb ország Európában

Magdalena Andersson már májusban is tett hasonló megjegyzéseket miután a húsvétkor migránsbandák országos zavargásokban vettek részt, amelyek következtében száz rendőr sebesült meg Svédországban.

Elismerve, hogy az integráció kudarcot vallott, a kormányfő úgy fogalmazott, hogy „a szegregáció olyan messzire ment, hogy Svédországban párhuzamos társadalmak alakultak ki. Ugyanabban az országban élünk, de más a valóságban”.

„Az integráció rosszul sikerült, és ezzel párhuzamosan intenzív bevándorlásnak voltunk kitéve. Társadalmunk túl gyenge volt, a rendőrségre és a szociális ellátásra pedig túl kevés pénz jutott”

– hangsúlyozta a politikus.

A svéd miniszterelnök annak a kormánynak is tagja volt, amely a migránsválság idején mintegy 180 ezer migránst fogadott be. A migránsok befogadása kapcsán később úgy fogalmazott, hogy „megbánta” – emlékeztetett a Zero Hedge portál.

Svédország, amely húsz évvel ezelőtt a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlás előtt Európa egyik legbiztonságosabb országa volt, ma a fegyveres bűncselekmények előfordulásában a kontinens második legveszélyesebb országa a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által közzétett tanulmány alapján.

Kiemelt kép: Magdalena Andersson (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Kenzo Tribouillard)