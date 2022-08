Német alkancellár: Ez most már valóság, a keserű valóság

Újabb óriáshitelt kért Németország legnagyobb gázimportőre, hogy elkerülje a csődöt. Júliusban kapott a cég egy kilencmilliárd eurós állami mentőcsomagot, most újabb négymilliárd eurót kér. A cég azért került bajba, mert június óta akadoznak az orosz gázszállítások Németországba – számolt be az M1 Híradó. Robert Habeck német alkancellár hétfőn úgy nyilatkozott, korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy egyáltalán ne érkezzen gáz Oroszországból, most pedig már attól tart, hogy a Gazprom nem indítja újra a szállítást az aktuális karbantartás után.

Nagy bajban van a legnagyobb német gázimport Augusztus utolsó napján ismét leáll a gázszállítás az Északi Áramlat 1 vezetéken. Így Németországba egyáltalán nem érkezik orosz gáz. A Gazprom tájékoztatása szerint háromnapos karbantartást végeznek. Robert Habeck német alkancellár hétfőn úgy nyilatkozott, korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy egyáltalán ne érkezzen gáz Oroszországból, most pedig már attól tart, hogy a Gazprom nem indítja újra a szállítást a karbantartás után. „Az orosz gázszállítás leállításának lehetősége a nyáron még talk show-kban, politikai beszédekben csak retorikai szinten jelent meg. De ez már nem csak lehetőség. Ez most már valóság, a keserű valóság” – fogalmazott a német alkancellár. Ha az oroszok nem nyitják meg újra, legalább részben, a gázcsapot, Németország a jelenleginél is nagyobb problémákkal nézhet szembe. Nemcsak energetikai, hanem gazdasági téren is. A legnagyobb német gázimportőr már így is óriási veszteséget termelt. A kieső orosz gázt ugyanis máshonnan kénytelenek pótolni, ami nagyságrendekkel többe kerül. Az Uniper az év első hat hónapjában 12,3 milliárd euró veszteségről adott hírt. A cég most újabb, 4 milliárd euró hitelt készül felvenni, a korábbi 9 milliárd eurós hitelkerete ugyanis elfogyott. Az Uniper veszteségét részben már így is a fogyasztókkal fizettetné meg a német kormány. Októbertől egy új adónemet vezetnek be az országban, aminek értelmében plusz 2,4 eurócentet (kb. 10 forint) kell fizetniük a felhasználóknak a gázért kilowattóránként. A német háztartásoknak így éves szinten átlagosan majdnem 500 euróval, mintegy 200 ezer forinttal kell többet fizetniük. Kapcsolódó tartalom Energiajogász: A szankciók katasztrófa-közeli helyzetbe navigálják Európát A hirado.hu-nak nyilatkozó energiajogász, Tóth Máté szerint az elhibázott uniós szankciók katasztrófa-közeli helyzetbe navigálják Európát. Az EU jogilag megtehetné, hogy kihátrál ezek mögül, egyelőre azonban nem akarja ezt. De az sem biztos, hogy minden háztartásba jut elegendő mennyiség a téli időszakban. Erről a Szövetségi Hálózati Ügynökség szóvivője beszélt az M1-nek. Fiete Wulff azt mondta, számításaik szerint már így is 20 százalékkal kellene csökkenteniük az ország energiafogyasztását, hogy ne lépjen fel hiány. „Most az a legfontosabb, hogy takarékoskodjunk az energiával Németországban annak érdekében, hogy biztonságosan átvészeljük a telet. A Szövetségi Hálózati Ügynökség számításai azt mutatják, hogy ha 20 százalékkal tudjuk csökkenteni a gázfelhasználást, akkor van rá esély, hogy nem fog bekövetkezni fizikai gázhiány. Ennek feltétele az is, hogy tele legyenek a gáztárolók, és hogy további importról is gondoskodjunk” – nyilatkozta a szóvivő. A Bundestag a múlt héten fogadta el legújabb energiatakarékossági csomagot. Eszerint szeptember 1-től a középületeket legfeljebb 19 fokra fűthetik fel, a folyosókon és az előcsarnokokban pedig teljesen le kell kapcsolni a fűtést. A legnagyobb német ingatlankezelő cég pedig már korábban bejelentette, csökkenti a lakások éjszakai fűtését is. A rendelkezés szerint télen legfeljebb 17 fokra fűthetik fel lakásaikat az emberek éjjel 11 és reggel 6 óra között. Ezekkel az intézkedésekkel próbálják ellensúlyozni a kieső orosz gázt. Ha szeptember 2-án nem indul újra – legalább részben – a gázszállítás az Északi Áramlat 1 vezetéken, várhatóan szigorúbb intézkedésekre lesz szükség Németországban. Kiemelt kép: Robert Habeck német gazdasági miniszter (Fotó: MTI/EPA/Pool/DPA/Roberto Pfeil)