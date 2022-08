Lemondott az amerikai titkosszolgálat igazgatóhelyettese, Trump egykori fehér házi kabinetfőnök-helyettese

Tony Ornato hétfőn a CNN-nek megerősítette a távozásáról szóló korábbi értesüléseket, közleménye szerint a magánszektorban folytatja pályafutását. Ahogy írta, „országát 25 éven át hűségesen szolgálta”, mostani döntését régóta – több, mint egy éve – fontolgatta.

BREAKING: US Secret Service Assistant Director Tony Ornato who confronted #Trump ahead of #CapitolHill siege, has quit the service. pic.twitter.com/q5odYViJe4

