Halálra késeltek egy férfit a népszerű karneválon

Megkéseltek egy 21 éves férfit a Notting Hill-i karneválon hétfő este. Kórházba szállították, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette – tájékoztat az Independent.

🚨 Man dies after being stabbed at crowded Notting Hill Carnival https://t.co/tDUTIatZad

— The Independent (@Independent) August 30, 2022