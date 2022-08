„Gázhiány lesz, leáll az ipar, és az egész kultúránk” – nehéz tél elé néz Németország, aggódnak a németek

A várakozások szerint ezen a héten három napra Oroszország ismét leállítja a gázszállítást az Északi Áramlat 1 vezetéken. A németek abban reménykednek, hogy valóban csak három napig tart a munka, és legkésőbb a hétvégén újra megnyitják a gázcsapot az oroszok. A karbantartás után viszont csak ötödannyi gázt küldenek majd, mint amennyi egyébként jöhetne. Mivel máshonnan sem tudnak vásárolni a németek, így nem marad más, mint beosztani azt, ami van – számolt be róla az M1 Híradója.

Három napig megint nem szállít gázt Oroszország Németországba

Idén télen nem lesz érdemes esti városnézésre indulni Németországban. A következő hónapokban ugyanis várhatóan sötétek lesznek az utcák. Az energiatakarékosság jegyében a szövetségi kormány megtiltotta a műemlékek kivilágítását is.

De nemcsak sötétebb, hűvösebb is lesz az idei tél a németeknek. Szeptember 1-től ugyanis a középületeket maximum 19 fokra fűthetik fel, a folyosókon és az előcsarnokokban pedig teljesen le kell kapcsolni a fűtést. A legnagyobb német ingatlankezelő cég pedig már korábban bejelentette, hogy

csökkenti a lakások éjszakai fűtését.

Eszerint télen legfeljebb 17 fokra fűthetik fel a lakásaikat az emberek éjjel 11 és reggel 6 óra között. Ezekkel az intézkedésekkel próbálják ellensúlyozni a kieső orosz gázt. Az M1-nek nyilatkozó németek egyre inkább úgy érzik: a kormány nem készült fel a téli időszakra és nem tudja pótolni a szankciók miatt kieső orosz gázt.

„Gázhiány lesz, leállnak az üveggyáraink, a vegyi üzemeink, a papírgyáraink, az ipar, az egész kultúránk. Visszamegyünk a múltba, hacsak nem tesznek meg mindent, hogy biztosítsák a gázellátást, amíg még lehetséges. A gazdasági válság a magától értetődő következmény” – panaszkodott egy német férfi.

A német kormány úgy számol, hogy az eddig bejelentett intézkedésekkel két százalékkal csökken majd az ország energiafogyasztása.

A Szövetségi Hálózati Ügynökség szóvivője viszont az M1-nek azt mondta, hogy

legalább 20 százalékkal kellene csökkenteni a gázfogyasztást ahhoz, hogy biztosan minden háztartásban legyen gáz.

Fiete Wulff azt mondta: lehetnek problémák az ellátással, de azt nem tudják megmondani, hogy hol és mennyi időre lép majd fel hiány. Ez ugyanis attól függ, mennyire lesz hideg a tél.

„Most az a legfontosabb, hogy takarékoskodjunk az energiával Németországban, annak érdekében, hogy biztonságosan átvészeljük a telet. A Szövetségi Hálózati Ügynökség számításai azt mutatják, hogyha 20 százalékkal tudjuk csökkenteni a gázfelhasználást, akkor van rá esély, hogy nem következik be fizikai gázhiány. Ennek feltétele az is, hogy tele legyenek a gáztározók, és hogy további importról is gondoskodjunk” – nyilatkozta Fiete Wulff.

Az Északi Áramlat 1 vezetéken – a szokásoshoz képest – jelenleg ötször kevesebb orosz gáz érkezik Németországba. Napokon belül pedig újabb három napra leállítják a gázszállítást, hivatalosan karbantartást miatt.

Klaus Müller, a német közműszolgáltatást szabályozó hálózati ügynökség vezetője hétfőn arról beszélt, hogy az ország energiabiztonsága szempontjából továbbra is fontos az orosz gáz, és bíznak benne, hogy az oroszok szeptember 2-án újraindítják a szállítást.

„A hálózati ügynökség álláspontja változatlan, továbbra is több orosz gázra számítunk. Meglátjuk, milyen következményei lesznek a karbantartásnak. Jelenleg senki sem tudja megmondani, de Németország ellátási megbízhatóságát javítaná, ha utána az orosz gáz legalább 20 százaléka áramlana” – fogalmazott Klaus Müller.

A német vezetők korábban magabiztosan állították, hogy a szankciók miatt kieső orosz gázt máshonnan fogják pótolni.

De a spórolási tervek ennek az ellenkezőjét erősítik.

Robert Habeck alkancellár pedig a napokban már arról beszélt: hamarosan további intézkedéseket vezethetnek be Németországban.

Kiemelt kép: Gázzal fűtött lakónegyed a németországi Frankfurtban (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)