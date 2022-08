ENSZ: Időzített bomba a Jemen partjai előtt veszteglő olajtanker

Russell Geekie, aki videókapcsolat révén tartott sajtókonferenciát Genfben, felhívta a figyelmet arra, hogy „a Safer egyre rosszabb állapotban van, és bármely pillanatban összetörhet vagy felrobbanhat. Az októbertől decemberig tartó időszakban a kiszámíthatatlan áramlatok és az erős széljárás csak tovább növeli egy katasztrófa esélyeit” – fűzte hozzá.

A világszervezet ismételten sürgős adományfelhívást tett közzé egy nagyon súlyos környezeti katasztrófa elhárítása érdekében. Geekie hangsúlyozta, hogy már csak 14 millió dollár hiányzik a mentési terv megvalósításához. Eddig 66 millió dollárnyi felajánlás gyűlt össze, legutóbb a jemeni HSA konszern ígért 1,2 millió dollárt. Ugyanakkor az ENSZ számláira ebből csak tízmillió dollárt utaltak át, ami túl kevés ahhoz, hogy szerződést köthessenek műszaki mentést végző cégekkel.

The 45-year-old fuel vessel FSO Safer, anchored near Yemen’s western Red Sea port of Hodeidah since 2015.

With 1.1 million barrels of crude onboard threatens a catastrophic oil spill that would destroy marine ecosystems #Yemen #الیمن pic.twitter.com/cWeabLr2B0

— Herry (@HerryNapit) November 29, 2021