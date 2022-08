Beszakadt alatta a szikla, túlélte a harmincméteres zuhanást

Egy férfi sétálni indult a kaliforniai Moss Beachen péntek hajnalban, de feltehetően túl közel merészkedett a sziklaszirthez, ami hirtelen beszakadt alatta – írja a New York Post.

CLIFF RESCUE: The cliff crumbled beneath a man who was walking at dawn in Moss Beach. He fell est. 100 feet & yelled for help. At 8:30am a woman nearby heard his calls. Coastside Fire pulled him to safety within 22 minutes of their arrival. Avoid cliff edges as they are unstable. pic.twitter.com/OCz7W84dra

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 26, 2022