Megérkezett az oroszok hadijelentése

Csapásmérő drónnal kísérelték meg vasárnap megtámadni az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőművet az ukrán fegyveres erők – jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint kézifegyverekkel sikerült lelőni a drónt, amely a 1. számú speciális épület tetejére zuhant, amelyben amerikai eredetű nukleáris fűtőanyagot és szilárd radioaktív hulladékot tárolnak. Mint mondta, ezzel súlyos károkat és áldozatokat sikerült elkerülni, a műszaki személyzet továbbra is kézben tartja az atomerőmű zavartalan működését, a sugárzás szintje normális.

Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megyének a megszálló erők által kinevezett közigazgatásának vezetője hétfőn a Pervij Kanal televíziónak elmondta, hogy a lelőtt szerkezet egy amerikai gyártmányú kamikaze drón volt. Balickij szerint robbanótöltete a tetőbe csapódva felrobbant, de nagyobb kárt nem okozott.

Konasenkov beszámolója értelmében

az ukrán fegyveres erők az éjszaka folyamán nyolc nagykaliberű lövedéket lőttek ki a kahovkai víztároló túlpartján lévő Nikopolból és Marganecből az atomerőmű közelében fekvő Enerhodar lakónegyedeire,

aminek következtében civilek sérültek meg (a helyi hatóságik szerint tízen). Hozzátette, hogy két lövedék az atomerőmű közvetlen közelében robbant fel. A szóvivő szerint az orosz tüzérség a támadást elfojtotta.

Elmondta, hogy a Dnyipropetrovszk megyei Marganecnél nagypontosságú föld-föld fegyverek megsemmisítették az ukrán 108. területvédelmi dandár ideiglenes telepítési pontját és lőszerraktárát, valamint eltalálták az Ajdar és az Azov „náci” alakulat táborhelyét. Ennek következtében több mint száz ember életét vesztette, 20 haditechnikai eszköz és több mint háromezer rakétasorozatvető-lövedék pedig megsemmisült.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak kijelentette, hogy

szó sincs demilitarizált övezet létrehozásáról a zaporizzsjai atomerőmű körül.

Műszaki szakemberekre hárította annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy fontolóra vették-e a létesítménynek az orosz hálózatra való átkapcsolásának lehetőségét.

Peszkov szerint az orosz fél érdekelt abban, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) „régóta várt” missziója felkeresse az atomerőművet és továbbra is nyitott az együttműködésre. Hangsúlyozta, hogy Moszkva az ellenőrzése alatt álló területen szavatolni fogja a NAÜ-küldöttség biztonságát. Úgy vélekedett, az ukrán félre nemzetközi nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy enyhítse az erőmű körüli katonai feszültséget.

Balickij a Rosszija 24 televíziónak azt mondta, hogy

nem vár komoly eredményt a NAÜ-missziótól, amelynek a héten várható érkezéséről a Moszkva-barát hatóságokat nem értesítették.

Az orosz katonai szóvivő egyébként azt is elmondta, hogy Artemivszk (Bahmut) környékén elesett az ukrán 53. gépesített dandár és a Kraken alakulat több mint 30 embere, további mint félszáz pedig megsebesült. Az orosz harcászati légierő, valamint a rakéta- és tüzérségi csapatok az éjszak folyamán kilenc ukrán vezetésipontra, 142 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra, 52 lőállásban lévő tüzérségi egységre, valamint hat ukrán rakéta- és tüzérségi fegyver- és lőszerraktárra mért csapást.

Az orosz harci gépek az elmúlt nap folyamán lelőttek két ukrán Szu-25-ös repülőt, a légvédelem pedig elfogott hat drónt, három Tocska-U ballisztikus rakétát, valamint 21 Vilha- és HIMARS-lövedéket.

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn közzétett egy videót, amely a tárca szerint a Mikolajiv megyei Blagodatne község orosz légideszantosok általi elfoglalását mutatja be.

A szakadár Donyecki Népköztársaság területvédelmi törzse közölte, hogy az orosz és a szakadár „szövetséges” erők bevették az Artemivszk (Bahmut) járásközponttól 16 kilométerre lévő Kodema települést, ahonnan az ukrán hadsereg tűz alatt tartotta Horlivkát. Ezzel a háború kezdete óta „felszabadított” települések száma 271-re nőtt.

A nap folyamán a szakadár és a háború során elfoglalt ukrajnai területek több településéről érkezett jelentés ukrán tüzérségi támadásról, egyebek között Donyeckből és Herszon megyei Kahovkai járásból.

A TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökség egy meg nem nevezett, újságíróknak nyilatkozó „katonai-diplomáciai forrásra” hivatkozva azt írta, hogy

az orosz légierő és a légvédelmi erők gyakorlatilag felszámolták az ukrán légierő teljes képzett repülőállományát.

Az informátor szerint Kijev az ukrán légierő harkivi katonai iskolája kadétjainak bevetésére kényszerült, akiknek kiképzését befejezni nem volt mód, az újoncokat pedig emiatt már az első vagy a második harci repülésükön lelövik.

Kudarcot vallottnak nevezte a nyugati országok azon kísérleteit, hogy Lengyelországban és más kelet-európai országokban toborozzanak szerződéses pilótákat szovjet repülőgépekre, mert akik beleegyeztek, azóta „már a sírban vagy kórházban fekszenek”.

Az informátor azt mondta, hogy a Pentagon most az Egyesült Államokba menekült afgán pilótákat toboroz és képez ki Kaliforniában, aki majd a tervek szerint Lengyelországon keresztül jutnak el Ukrajnába. Azt is hangoztatta hogy a különleges műveleti egységekben szolgált afgánokat is megpróbálják Ukrajnába leszerződtetni.

Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb összesítése szerint a háború kezdete óta az ukrán légierő 276 ukrán repülőgépet és 148 helikoptert veszített. A Moszkva által közölt ukrán veszteségi adatokat más forrás nem erősítette meg.

