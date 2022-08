Hortay: A felelőtlen nyilatkozatok egyre magasabbra hajtják az európai gázárakat 

Ukrajna történelmének legnehezebb telével néz szembe. Az ukrán energiaügyi miniszter arról is beszélt, hogy felkészültek arra, hogy Oroszország leállítja az Ukrajnán keresztül történő gázszállításokat – hangzott el az M1 Ma este című műsorában.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az M1-en elmondta: Napról napra egyre drámaibb a helyzet az európai energiatőzsdén. Az energiaár-növekedés már tavaly nyáron megindult és a fűtési időszak kezdetén ugrott meg, amikor sokan rádöbbentek, hogy a gáztározók töltöttsége alacsony. Két évvel ezelőttig stabilan 25 euró/mWh körül mozgott a gáz tőzsdei ára, egy évvel ezelőtt pedig már 50 euró/mWh volt. Az új német kormány hatalomra jutásával újabb kiugrás jött, hiszen ők politikai okokból emeltek szót az Északi Áramlat 2 gázvezeték beindítása ellen. A háború kirobbanása után, márciusban újabb kiugrás történt, amikor az európai vezetők az energiaszállítási szankciókról kezdtek beszélni, majd a nyáron, amikor azt mondták, hogy le fognak válni az orosz energiahordozókról. Azóta a gáz ára már 320 euró/mWh körül mozog és a piac nagyon érzékenyen reagál minden kijelentésre.

A Portfolio mutatott rá arra, hogy a Gazprom elképesztő gázárat előre vetítő prognózisa alapján, hogy akkor a spot piaci ár 2500 euró körül volt ezer köbméterenként és az orosz óriáscég azt vázolta, hogy ez rövidesen legalább 4000 ezer euróra, tehát 60 százalékkal emelkedni fog. Most ehhez a legalább 4000 eurós prognózishoz képest mondott további jelentős drágulást előre vetítő prognózist a volt orosz elnök, ami a magyar rezsicsökkentés gázpiaci lábára kitalált új szabályokra is még nagyobb nyomást helyezhet, ha ezek a spot piaci tőzsdei árak a magyar állami gázbeszerzés költségeire is kihatnak.

Kiemelt kép: Elzáró csap az orosz gáztovábbító állomáson az ukrán határtól 200 méterre, a Kurszki területen lévő Szudzsában. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)