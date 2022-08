Északnyugaton erdőtüzek, délkeleten árvizek okoznak katasztrófa-helyzetet

Az északnyugati Oregon állam Csendes-óceánhoz közeli erdőségeiben, Josephine megyében az erős szél miatt egyetlen nap alatt, péntekről szombatra, megháromszorozódott a tűz által érintett terület nagysága, és megközelítette a 4500 hektárt. A körzeti rendőrség otthonaik elhagyására szólította fel a terület lakosait, életveszélyre és arra hivatkozva, hogy a mentőegységek nem biztos, hogy meg tudják közelíteni az otthonokat, ha azokat a lángok elérik.

Kate Brown, Oregon kormányzója életbe léptette a tűz-vészhelyzeti tervet, ami anyagi forrásokat biztosít a lángok elleni védekezéshez.

A területen egy villámcsapás lobbantotta lángra az erdőt augusztus 17-én.

Oregon állam több területén összesen 30 helyen küzdenek a lángokkal.

Az ország délkeleti részén, Mississippi államban a rendkívüli áradások miatt kellett vészhelyzetet hirdetni. Az államot kettészelő Pearl folyó már számos házat és üzletet elöntött, több helyen kellett kitelepíteni a lakosságot. Az állam fővárosában Jacksonban hétfőre várják a folyó tetőzését, a két évvel ezelőtti árvízi szint közelében, ami azt jelenti, hogy a belváros utcáit is elönti majd a folyó.

MUST SEE VIDEO: Rising flood waters strand residents, leaving homes & cars under water. Happening today in Canton, Mississippi. Video courtesy @AlaStormTracker @LiveStormsMedia #floods #mississippi pic.twitter.com/5CdhDXwfgA

— The National Weather Desk (@natwxdesk) August 24, 2022