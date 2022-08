Elon Musk: egyelőre szükség van a földgázra és a kőolajra

A milliárdos Tesla-vezér szerint rövid távon nem lehet lemondani a fosszilis energiahordozókról, különben összeomlik a civilizáció.

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a világ valaha is szembenézett, az áttérés a fenntartható energiára és a fenntartható gazdaságra, amely szerinte néhány évtizedet vesz majd igénybe.

Kitért arra is, amiről a közelmúltban a Twitteren is írt, miszerint aggasztja a születések alacsony száma.

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022