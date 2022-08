Cenzúra és liberális véleménydiktatúra – szólásszabadság amerikai módra

A milliárdos Mark Zuckerberg egy rádiós beszélgetésben bevallotta, hogy két éve cenzúrázott a Facebook az amerikai elnökválasztási kampányban Joe Biden és fia érdekében. Állítólag az FBI kérte erre, és ő jó amerikaiként csalt és nem engedte, hogy széles körben tájékozódjanak a választók a demokrata jelölt és fia kétes ügyleteiről. Az is új információ, hogy az amerikai igazságügy kérésére a bíróság csak részlegesen hozza nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyekre hivatkozva az FBI Trump elnök házában kutatott. Itt tart a demokrácia a Szabadság Földjén 2022 nyár végén, nem sokkal a félidős választások előtt. Náray Balázs kérdezte Anna Wellist, a BURKE Alapítvány elnökét – hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

– Minden közéleti vita a novemberi félidős választások felé mutat ma, hiszen az talán döntő lehet minden egyes politikai és közéleti témát tekintve, legyen az az illegális bevándorlás, gazdasági kérdések, ideológiai témák, mind függ a választás eredményétől. Véleménye szerint mi a tét a félidős választáson novemberben?

– Jórészt az a tét, hogy mi nem fog megtörténni a választást követően. Inkább mint az, hogy mi fog történni, hiszen, ha a konzervatívoknak sikerül megszerezniük a kongresszusi többséget, amire van esély, akkor sincs olyan törvény, amit remélhetnek, hogy Biden elnök aláír. És, ami talán történhet, illetve megváltozhat az az, hogy manapság a politikai középről és onnan jobbra álló amerikaiakról azt állítják, terrorveszélyt jelentenek, fenyegetést a hazára. A szövetségi hatóságok felkelőket látnak bennük, alkotmányellenes, törvényen kívül állókat. Ami azt jelenti, hogy mára Amerikának is kialakultak a disszidensei, és ez egy óriási változás, hiszen ugyan ellenzék mindig létezett, de olyan, hogy disszidens nem volt. És, ami a választáson tét, hogy ezt a disszidens hangot jobban meghallják-e majd a törvényhozásban, azok, akik bekerülnek. Kell bátorság is ahhoz, hogy ezek a hangok meghallgatásra kerüljenek, hogy azok a véleménye megjelenhessen, akik úgy gondolkodnak, hogy a választási rendszer integritás problémás. Akik szerint gond, hogy a hatóságok nem vizsgálódnak az elnök, vagy a középtől balra álló elnöki aspiránsok kétes családi ügyeiben politikai okokból, annak reményében, hogy megtartják a Fehér Házat. Nos ezeknek a dolgoknak véget lehet vetni. Ahogy változás lehet abban is, hogy nem fogadnak el olyan jogszabályt, amely kimondja, hogy ennek az országnak arra van szüksége, hogy embereket arra vegyenek fel, hogy a középosztály nyomába eredjenek és elvegyék pénzüket, megélhetésüket, akár börtönbe dugják, vagy megbírságolják őket állítólagos hibás adózási gyakorlat miatt. Ezek a dolgok nem történnének meg, ha változás lenne a törvényhozásban. Csakhogy ma a republikánusok között is kevesen vannak, akiknek megvan a bátorsága kimondani azt, amit a széles társadalom képvisel. Amit az emberek az iskolákban zajló dolgokról mondanak, az iskolai tantervekről. Hogy mi történik a szülőkkel, akik gyerekét felnőtt idegenek kezdik el arról győzködni, hogy ne bízzanak meg anyukájukban és apukájukban. „Ha gondod van mi majd megoldjuk; ha belül nem igazán érzed magad lánynak, vagy fiúnak, akkor hadd segítsünk neked ebben az utazásban” – mondják. Így nevezik, hogy „utazás”.

Az utazás pedig jelenti az orvosi szikét, sebészeti eljárásokat, hormoninjekciót. Az oktatás pedig magába foglalja, hogy a gyerekeket arra tanítják, gyűlöljék hazájukat, utasítsák el saját testüket, állapotukat és az egész rendszert.

Ez pedig elképesztő dolog, hiszen érinti mindazt, ami a nyugati civilizáció büszkesége, és amit az amerikai alkotmány lefektet, a szabadságjogokat, amiket garantál mindenkinek. Ez a remény világítótornya volt mindig. Így volt ez a megalapítás óta, mindazoknak, akik erre szomjaztak és ide érkeztek, mint én is. Állampolgára lettem az országnak és felelősséget érzek iránta. Szóval szerintem ezek a kérdések lesznek napirenden a választáson, jobban, mint bármi más. A nagy kérdés, hogy a törvényhozóknak meglesz-e a bátorsága ahhoz, hogy meghallják a széles nép hangját, szülői szervezetekét, környezetvédő csoportokét, kormányzati csoportokét, non-profit és társult csoportokét, akik megnyilvánulnak ebben a kultúrharcban, és akiknek nincs politikai háttértámogatásuk azóta, hogy Trump elhagyta hivatalát. Lehet, hogy ön is látta, a múlt hétvégén a Wall Street Journalban megjelent egy elég hosszú cikk Orbán miniszterelnökről. Hogy az ő hangvétele az, ami lebilincseli az amerikai jobboldalt. Hát ez nem véletlen, mutasson ma egy politikust az Egyesült államokban – Ron De Santis, floridai kormányzón kívül –, aki olyan tisztán és bátran beszél, mint Orbán miniszterelnök teszi. Ez, ami megkapó, nem az, hogy Magyarországot Amerikává kellene tenni, hanem nekünk itt nincsenek vezetőink, akik azzal a bátorsággal és világossággal szólalnának meg, és pontosan ez lenne szükséges.

– Van egy megfigyelésem, mióta itt vagyok. Mindig elismertem az amerikaiak a mindennapi patriotizmusát, aminek van, és volt egy jele, hogy kiteszik házukra a csillagos sávos lobogót. Most itt azt láttam, hogy a házak, otthonok egy része előtt nem amerikai zászlót lát, hanem másféle üzeneteket lát, az egyenlőségről, egyenlősítésről, pride-ról és

–….igen, hogy a szerelem a szerelem és a többi…..

– Tükröz ez egyfajta eltolódást a társadalomban?

– Azt gondolom, hogy a táblák, amikre utal a pride-zászlók, a BLM, azaz Fekete Életek Számítanak feliratok, amelyek a liberális-progresszívok tárházából származnak, egyre szélesednek. Úgy gondolom, hogy ez mindig megvolt, csak most ilyen megerősítést nyer, hogy ezek a gondolatok hegemóniára törekednek. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy miután egy Washingtonhoz közeli nagyon liberális megyében vagyunk, ahol nagyon sok kormányzati tisztségviselő él, a legjobb iskolák közül néhány itt található, szóval a szimpátiák iránya nagyon egyértelmű. De azt megerősíthetem, hogy az én környékemen vannak amerikai zászlók is, és persze az összes többi nonszensz. Szóval ezek a dolgok nem annyira egyszerűek, és

úgy látom ezeket az üzeneteket tekintve, hogy nem feltétlenül van benne meggyőződés, vagy dacos tudatosság, illetve, azt is meg tudom erősíteni, hogy amikor az emlékezés napja, és más ünnepek közelegnek, az amerikai zászlók is kikerülnek.

A többi meg a hét napjának 24 órájában ott van. De hadd mondjak egy vicces történetet, ami velem esett meg a tegnap kutyasétáltatás közben. Van egy esernyőnk otthon, nem vásároltam, hanem kaptam, egy vihar idején, amikor egy Trump-hotelből távoztam, egyébként itt Washingtonban, az egykori postapalotát alakították át nagyon ízlésesen a Trump-hálózathoz tartozó szállodává. Az esernyő is nagyon ízléses, szürke színű és két oldalán világos szürkével van visszafogott módon ráírva, hogy Trump-hotelek. Szóval csak felkaptam ezt az esernyőt, mert épp esni kezdett és mentem. Megismétlem, az előbb leírt elővárosi övezetben voltam, és igazán meghatott mennyi ember integetett nekem. Azt gondoltam, hogy persze biztos a kutya miatt, mert olyan aranyos. Aztán, amikor hazaértem jöttem rá, hogy a postás a kis autójában, vagy olyan emberek, akikkel soha nem találkoztam még, az ablakok mögül intettek, és akkor otthon mondtam magamnak, hogy te jó ég, hát ez az esernyőnek szólt, így a nap közepén. Azt hiszem, meglepő, hogy az emberek mennyire felszabadítónak találják, ha egy ilyen dolgot meglátnak, mint az én esernyőm, amit ma már tulajdonképpen a politikai disszidensek jelképének is tekinthetnek. Olyan ez, mint Kelet-Európában 1989 előtt nyíltan állás foglalni mondjuk egy pólót viselve az utcán. És még egyszer mondom, nálam ez nem egy tudatos döntés, a bátorság pillanata volt, hanem egyszerűen csak lekaptam fogasról, mert az az esernyő mindig ott lóg a kezünk ügyében. Szóval, amit felvetett, az talán kevéssé lehangoló, és inkább arra utal, hogy éppen milyen környéken vagyunk.

– És valószínűleg másként van ez az ország középső részein, vidéken. Akkor viszont ez arra utal, hogy mennyire megosztott ország ez? Illetve a véleménye szerint ez egy megosztott ország? Mondjuk a partvidékek és a közepe, vagy a közép-nyugat?

– Nem kérdés, hogy az ország megosztott. A gond az, hogy miközben igen egy megosztott ország vagyunk, aközben a helyzet az, hogy az emberek félnek kimondani, hogy melyik oldalon állnak, és itt válik a dolog ijesztővé, ezért mondom azt, hogy az ember nem ellenzéki lesz, hanem disszidens, ennek minden kockázatával – ez valami új és ijesztő. Ugyanakkor vonakodom azt mondani, hogy megosztott ország, mert nem vagyok biztos abban, hogy jól leírja azt, ahol tartunk. A párbeszédben, politikai párbeszédben használható fogalmakat veszítjük el; ugyanazok a szavak különböző dolgokat jelentenek számunkra, úgy mint polgári jogok, női jogok, gyerekjogok, pluralizmus, vagy éppen nép által választott kormány, és vele szembe helyezik a „mi demokráciánkat”. Nálunk nem közvetlen demokrácia van, hanem népképviseleti kormányzati forma, demokratikus választásokkal, ez bonyolult és megtestesíti azt a kompromisszumot, amire Amerika a kezdetektől épült, arra, hogy minden hang meghallgatást nyerjen.

– Szóval akkor nem is megosztott, hanem inkább párhuzamos olvasatokról, narratívákról, valóságokról van szó?

– Majdhogynem olyan, mintha ez az ország két nyelven beszélne, ami a megértést nagyon nehézzé teszi. Csak remélni tudom – az a tény, hogy most a liberálisok kerülnek a célkeresztbe – változást hoz. Ma már nem a konzervatívok vannak a támadások homlokterében, mert minket már a közélet minden teréből kinyomtak, sőt s társadalom szervezetéből is. Kikerültünk az oktatásból, az iskola-előkészítőtől az általános és középiskolákig, megszűnt minden befolyásunk a tanítás és tananyag felett, nem vagyunk ott a könyvtárakban, kulturális intézményekben, múzeumokban, egyetemeken. Úgy értem, hogy annak nincs helye ebben az országban, aki nem feltétlenül akar mindent a klíma, az egyenlőség, az érzések fogalmain keresztül meghatározni. Vannak vezetőink, akik csak ebben léteznek …..nem tudom itt volt-e már az új legfelsőbb bírósági tag meghallgatása idején, akit a mostani elnök nevezett ki.

Az az elnök, aki már előre kijelentette, hogy ő egy fekete nőt fog jelölni. Nem azt ígérte az országnak, hogy a legjobb jogászt jelöli majd, hogy törődjön a számára, az elnök számára fontos ügyekkel.

Nem, meghatározta a részletes paramétereket származási, sőt faji alapon, hogy a személy ez és az lesz, ilyen pigmentekkel és olyan kromoszómaszerkezettel. Pedig elsősorban jogásznak kellene lennie, csakhogy, ami alkalmassá tette a pozícióra – az elnök szerint, aki jelölte – az a tény, hogy nő, és hogy fekete. És aztán az új bíró kijelentette, nem lehet definiálni, hogy ki a nő, az azon múlik, hogy minek érzi magát.