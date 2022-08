Azt hitte csak egy kutya harapta meg, sikoltott mikor kiderült az igazság

A nem mindennapi küzdelmet a hölgy házán lévő térfigyelő kamera rögzítette. A támadás szerencsére nem végződött tragikusan, a bajba jutottat a bottal felfegyverzett szomszédja mentette meg.

A 61 éves nyugalmazott nővér, Sheri Russo saját elmondása szerint rendkívül megijedt, amikor egy veszett róka támadt rá a New York-i háza kertjében júliusban – írta a Fox News.

A nő először azt hitte, hogy valamelyik szomszéd kutyája rontott rá. Amikor odébb rúgta az állatot, akkor tudatosult benne, hogy egy szürke rókával kell megküzdenie.

„Amikor az első harapást éreztem a lábam külső oldalán, azt hittem, hogy a szomszéd kutyája vadult meg. Felemeltem a lábam és megláttam a rókát. Sikoltottam, pánikba estem és próbáltam valahogy lerúgni a lábamról, de akárhányszor sikerült, mindig visszajött. Kezdtem elveszítem a fejem, nagyon féltem, segítségért kiabáltam” – idézte fel a történteket Russo.

A küzdelem hosszú percekig tartott, de szerencsére még időben jött a segítség. Russo szomszédja meghallotta a nő segélykiáltását és egy bottal felfegyverkezve sietett elhárítani a veszélyt.

Kapcsolódó tartalom

„Az állat többször is megharapott, több helyen vérzett a lábam és a kezem is. Végül megláttam a szomszédomat egy bottal, aki elkergette a megvadult rókát. Örökké hálás leszek neki, biztos vagyok benne, hogy ha nem érkezik meg, sokkal szerencsétlenebbül jártam volna” – mesélte megkönnyebbülve Russo, aki veszettség elleni oltást és antibiotikumos kezelést is kapott, sérüléseit pedig 16 öltéssel varrták össze.

A kiemelt képen a rókatámadás pillanata. (Forrás: Youtube)