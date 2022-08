Az uniós szankciók következtében küzd szénhiánnyal Lengyelország

Néhány héttel ezelőtt a Zero Hedge hírportál arról számolt be, hogy a Deutsche Bank előrejelzése szerint az elképesztő európai gáz- és villamosenergia-árak közepette egyre több német háztartás fog tűzifával fűteni. A portál szerint ez az előrejelzés úgy tűnik, hogy önbeteljesítővé vált, mivel a tűzifa szóra vonatkozó Google-keresések Németországban azóta robbanásszerűen megugrottak.

A német Google-keresések robbanásszerű emelkedése a „tűzifa” szóra, mióta az ország gázhiányra készül:

Azonban amíg a németek még leginkább a virtuális térben érdeklődnek és keresgélnek az energiahordozók után, addig számtalan lengyel számára a keresés már valósággá vált – mutatott rá a portál.

Vannak akik napok óta az autójukban alszanak a sorukra várva.

In Poland, where coal is king, dozens are lining up at the Lubelski Wegiel Bogdanka coal mine, waiting for days and nights to stock up on heating fuel. Read more: https://t.co/jVGwSEfLam pic.twitter.com/zZV3vtzEQk

— Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2022