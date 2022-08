A növekvő energiaköltségek leállásra kényszerítik a belga vállalatokat

Belgiumban több vállalat is kénytelen volt bezárni termelőüzemeit a magas energiaárak miatt, ami azt jelenti, hogy több ezer munkavállaló maradt munka nélkül – számolt be a The Brussels Times hírportál . A lap szerint a magas energiaárak egyre inkább ártanak az iparágaknak és a globális piacon versenyző energiaigényes vállalatok különösen nagy bajban vannak.