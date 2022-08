A Ford jelentősen emeli az elektromos Mustangok árát is

Ismét árakat emel a Ford Motor Company. Az amerikai autógyártó ezúttal az elektromos Mustangok árát emeli meg akkora összeggel, amennyit a Biden-kormányzat inflációcsökkentő törvénye elektromos autó vásárlásra biztosít támogatásként – írja a Zero Hedge. Így a legolcsóbb Mach-E modell is legalább 50 ezer dollárba – több mint 20 millió forintba – kerül az amerikaiaknak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Ford szinte pontosan annyival emelte meg az F–150 Lightning típusú elektromos pickupjainak árát, mint amennyit Joe Biden amerikai elnök kormánya inflációcsökkentő törvénye elektromos autó vásárlására biztosít támogatásként.

Bár sokan azzal érveltek, hogy az áremelések már azelőtt megtörténtek, hogy Joe Biden az imént említett törvényt aláírta volna, most újabb áremeléseket jelentett be a Ford más elektromos járműveinél (EV) is. Ez azt igazolja, hogy a Ford az amerikai kormány legújabb támogatásának összegét szeretné zsebre tenni. Az Mustang Mach-E elektromos modellek ára 3000 és 8100 dollár között emelkedik.

Egy Ford Mustang Mach E-GT az Automobile Barcelona autókiállításon 2021. szeptember 30-án, az esemény sajtónapján (Fotó: MTI/EPA/EFE/Toni Albil)

A szállítási költségeket is megemeli az amerikai vállalat 200 dollárral – körülbelül 50 ezer forinttal – minden modell esetében – az Automotive News szerint.

A vállalat ismét a jelentős anyagköltség-növekedést és a gyorsan változó piaci feltételeket hozta fel az áremelés indokaként.

Így a legolcsóbb elektromos meghajtású Mustangért is legalább 50 ezer dollárt – több mint 20 millió forintot – kell majd fizetni az Egyesült Államokban.

Egyébként a Mach-E modelljei 2024-ig nem jogosultak az inflációcsökkentő törvényben szereplő új adókedvezményre, mivel a támogatás csak akkor jár, ha a vásárolt elektromos autó alkatrészeinek 40 százalékát Észak-Amerikában vagy egy amerikai kereskedelmi partner gyártja.

Kiemelt kép: Ford Mustang Mach E 4X elektromos autó (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)

