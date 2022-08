Végighallgatta a telefonban, hogy veri agyon kalapáccsal a húgát a nő volt párja

A 26 éves Giovanni Padovani a gyanú szerint kedden Szicíliáról Bolognába repült, hogy bosszút álljon a nála harminc évvel idősebb exbarátnőjén, Alessandra Matteuzzirán – írta olasz sajtóértesüléskre hivatkozva a The Sun.

A helyi rendőrség beszámolója szerint a férfi lesből, kalapáccsal támadt rá áldozatára, aki épp telefonált. Mindezt megerősítette az áldozat nővére is, aki elárulta, hogy a telefonban hallotta testvére sikoltozását.

She was 30 years older than him.. https://t.co/aEXVZ8ULww

— hidflect (@hidflect) August 28, 2022