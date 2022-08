Már nézni sem szabad – Az éjszakai klubban tilos engedély nélkül megbámulni valakit

A szórakozóhely az Instagram-fiókján közzétett bejegyzésben az olvasható, hogy a klub nem az a hely, ahová csak „kiszemelt prédák felszedéséért” érdemes betérni.

„Éjszakai klubként arra bátorítunk mindenkit, hogy ismerkedjen, azonban minden ilyenfajta ismerkedésnek szóbeli beleegyezéssel kell kezdődnie” – áll a közleményben. „Ez akkor is érvényes, ha például távolról bámulsz valakit” – tették hozzá.

A klub külön rózsaszín mellényt viselő biztonsági embereket alkalmaz, akik a bámészkodással kapcsolatos aggályokat kezelik – számolt be róla a New York Post.

– olvasható a klub közleményében.

A klub bejelentésére hamar meg is érkeztek az első méltatlankodó kommentek: „Soha nem volt még ilyen találó a get woke, go broke kifejezés” – írta az egyikük.

„Ezeknek a szabályoknak a hülyesége garantálja, hogy ebbe a klubba csak a hópelyhes generáció fog járni” – írta más.

(A „get woke, go broke” – „ébredj fel, menj tönkre” egy nemzetközi bestseller író, John Ringo által kitalált kifejezés, amely arra a véleményre utal, amikor a szervezetek úgymond politikailag korrektek akarnak lenni, ami számukra általában hatalmas bevételkiesést eredményez.)

A kiemelt kép illusztráció.