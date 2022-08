Ismét működik a zaporizzsjai atomerőmű, a környéken folytatódnak a harcok

Ismét termel áramot a zaporizzsjai atomerőmű, amelyet péntek este sikerült visszakapcsolni a hálózatra. Ezzel elhárult az atomkatasztrófa közvetlen kockázata, ám a szakemberek szerint a helyzet továbbra is aggasztó. Az orosz haderő márciusban szállta meg a létesítményt, amelyet azóta többször is ért tüzérségi támadás – hangzott el az M1 Híradójában.

Ismét működik a zaporizzsjai atomerőmű

Csaknem négy évtizedes működése során először állt le az áramtermelés Ukrajna legnagyobb atomerőművében. Csütörtökön kapcsolták le a hálózatról, miután a közelben keletkezett tűz megrongálta az elektromos vezetékeket.

Az erőművet még márciusban szállta meg az orosz haderő. Azóta többször is előfordult, hogy tüzérségi lövedékek csapódtak be a létesítmény területén, vagy annak közvetlen közelében, ám a támadások mostanáig nem okoztak fennakadást. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek este jelentette be, hogy sikerült elhárítani a nukleáris baleset veszélyét.

„Szakemberein sikerrel megakadályozták, hogy az orosz akciók ellenére a zaporizzsjai atomerőműben túlmelegedjenek a reaktorok és bekövetkezzen a legrosszabb forgatókönyv. Az erőmű most ismét termel áramot Ukrajnának, miután visszakapcsolták az országos ellátási hálózatra. Ám szeretném hangsúlyozni, hogy a helyzet továbbra is rendkívül veszélyes” – közölte Volodimir Zelenszkij.

Az továbbra sem egyértelmű, hogy mi okozta a csütörtöki leálláshoz vezető tüzet. A kijevi kormány szerint az oroszok le akarják választani az erőművet az ukrán hálózatról, hogy a 2014-ben elcsatolt Krím félszigetre irányítsák át a megtermelt áramot. Moszkvában viszont az ukrán egységeket vádolják azzal, hogy újra meg újra tűz alá veszik a nukleáris létesítmény környékét.

„A kijevi rezsim nukleáris terrorizmust folytat a zaporizzsjai erőműnél. Az elmúlt 24 órában az ukrán tüzérség három támadásban, összesen 17 rakétát lőtt ki a területre. Találta érte az egyik épület tetőszerkezetét, ahol nukleáris fűtőanyagot tárolnak” – közölte az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

A helyi hatóságok szerint a csütörtöki leállás miatt a térségben 18 ezer ember maradt áram nélkül. Ám az ott élőket nem az áramkimaradás aggasztja, főleg, miután elterjedt a hír, hogy az ukrán hatóságok előkészítették a települések kiürítését.

„Rettegek, persze, mindenki fél, mert bármelyik pillanatban bekövetkezhet egy nukleáris baleset. Van, ahol már elkezdték kiosztani a jódtablettákat” – mondta egy lány az erőműtől nagyjából 100 kilométerre fekvő regionális központban.

Miközben Moszkva beleegyezett abba, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei a helyszínen vizsgálják meg a kialakult helyzetet, egy New York-i ENSZ-tanácskozáson megakadályozta a nukleáris leszerelésről szóló közös nyilatkozat elfogadását.

Az 1970-ben megkötött atomsorompó-szerződést a 191 aláíró ország öt évente felülvizsgálja. Sajtóhírek szerint Oroszország egyebek mellett azt a szövegrészt kifogásolta, amely szerint vissza kell állítani az ukrajnai atomlétesítmények biztonságát, az ország nemzetközileg elismert határain belül.