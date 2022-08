Emelkedett a hollandiai teherautós gázolás halálos áldozatainak száma

A szombat késő esti jelentések még három halottról szóltak.

A helyi rendőrség vasárnap azt közölte, hogy heten kórházba kerültek, egyikük állapota súlyos.

A nagy méretű teherautó, amelyet egy 46 éves spanyol sofőr vezetett, letért az útról és elindult egy gát töltésén lefelé, belehajtva egy sütögetés résztvevői közé.

BREAKING: Truck crashes into neighborhood barbeque near Rotterdam; at least 3 dead, others injured, Dutch police say pic.twitter.com/6lYLlGSEXg

— BNO News (@BNONews) August 27, 2022