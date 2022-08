Villám csapott agyon két olasz kerékpárost, köztük egy híres olasz édességgyár tulajdonosát

Alberto Balocco és egy Luxemburgban élő 55 éves torinói barátja péntek délután Torinótól nem messze északra egymás közvetlen közelében haladt az országúton, amikor egy kanyarban villám csapott beléjük.

A földön fekvő embereket egy arra haladó autós vette észre, aki azonnal segítséget hívott, a helikopterrel helyszínre érkező mentők azonban

A baleset miatt ügyészségi vizsgálat indult.

R.I.P Two cyclists killed today in Italy when struck by lightning

One of them – Alberto Balocco – very well known for his panettone https://t.co/8PlvIdenI9 pic.twitter.com/oREAubuV8T

— Only 1•in•4 Brits voted 4 Putin’s brexit #FBPE🇪🇺 (@r_o_y_g_b_i_v) August 26, 2022