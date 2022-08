Újabb illegális bevándorlókat szállító buszok érkeztek Texasból New York-ba

Újabb illegális bevándorlókat szállító buszok érkeztek New Yorkba Texasból szombaton, augusztusban már 1500-an érkeztek az Egyesült Államok déli határáról a keleti parti nagyvárosba.

A Fox News amerikai hírcsatorna beszámolója szerint két busz érkezett New Yorkba, rajtuk 96 migránssal, akiknek többsége fiatal férfi. Ezen a héten szerdán további 5 busz is befutott a New York-i kikötő autóbusz-termináljára. Csak ebben a hónapban meghaladta az 1500-at a New Yorkba szállított illegális bevándorlók száma, és több százan érkeztek a fővárosba, Washingtonba is.

A bevándorlókat Greg Abbott texasi kormányzó szervezésében utaztatják északkeletre. A texasi hatóságok így akarják felhívni a keleti parti liberális városok, illetve az ország vezetőinek figyelmét a bevándorlási helyzet tarthatatlanságára a déli határszakaszon, ahol naponta ezrek lépik át az Egyesült Államok határát.

New York hajléktalanszállói már elérték befogadóképességük felső határát. A város illetékesei a héten azt közölték, hogy 14 hotelben vettek ki szobákat, hogy az újonnan érkezőket el tudják helyezni.

Eric Adams, New York demokrata párti polgármestere augusztus első felében szörnyűségesnek nevezte azt, amit Texas polgármestere tesz, a város bevándorlási-ügyi biztosa pedig azt mondta, hogy Greg Abbott fegyverként használja a migránsokat. Muriel Bowser, Washington demokrata párti polgármestere augusztusban kétszer is a Nemzeti Gárda bevetését kérte az érkezők által okozott problémák kezelésére, a Pentagon a kérést mindkétszer visszautasította.

Greg Abbott szombaton a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy „Texas betölti azt az űrt, amit a Biden kormányzat hiányosságai okoznak a határon”. Mint írta, több mint 19 ezer embert vettek őrizetbe, lefoglaltak több mint 335 millió halálos adag fentanil tablettát, és már összesen 7400 migránst küldtek Washingtonba és több mint 1500-at New Yorkba.

Az Egyesült Államok határőrizeti hatóságai a tavaly októberben kezdődött pénzügyi évből eltelt bő tíz hónapban augusztus közepéig több mint 2 millió illegális határátlépést regisztráltak. A vám- és határőrség júliusi adatai szerint 199 976 illegális határátlépőt tartóztattak fel, akiknek csupán 37 százalékát tudták visszafordítani.

A kiemelt kép illusztráció: Több mint száz busz részvételével tartanak demonstrációt tüntetők a washingtoni Fehér Ház közelében 2020. május 13-án, a koronavírus-járvány idején. (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)